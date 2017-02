José Fidalgo, Rúben Rua, Kelly Bailey, Francisco Menezes, Isabel Figueira, Miguel Oliveira e Isa de Castro na noite de namorados mais romântica do país!

O país já entrou em contagem decrescente para a noite de namorados mais romântica em todo o território lusitano, a Gala Namorar Portugal.



A 14 de fevereiro, em pleno dia do ‘Santo Casamenteiro’, S. Valentim, figuras de renome nacional do mundo da moda, da música e da televisão (José Fidalgo, Ruben Rua, Kelly Bailey, Francisco Menezes e Isabel Figueira) chegam a Vila Verde para dar um brilho ainda mais especial a um evento que junta centenas de casais enamorados. É uma noite de magia, elegância e glamour… um autêntico conto de fadas. As tradicionais mensagens de amor bordadas pelas mulheres minhotas em idade de namoro servem de inspiração para a criação de propostas modernas e arrojadas, numa aliança harmoniosa entre tradição e vanguarda. A iniciativa, que marca o desenlace do XIV Concurso Internacional de Criadores de Moda, vai decorrer no Parque Industrial de Gême, em Vila Verde.



O programa da iniciativa rainha da programação ‘Fevereiro, Mês do Romance’ foi apresentado pela vereadora da cultura do Município de Vila Verde. Júlia Fernandes garantiu que está tudo preparado para receber mais de meio milhar de pessoas que escolhem Vila Verde como destino na noite mais romântica do ano. Os espetáculos musicais são um dos grandes atrativos do evento e a organização não deixou créditos por mãos alheias. A Academia de Música de Vila Verde sobe a palco, acompanhada pelos talentosos Miguel Oliveira e Isa de Castro, para dar um brilho acrescido ao evento. De seguida, as luzes dos holofotes viram-se para a performance do Grupo Folclórico de Vila Verde, ‘Lenços de Namorados: Um hino de amor a Vila Verde!’.



Stand Up Comedy é uma das novidades da edição deste ano

Um dos grandes destaques do serão é o XIV Concurso de Internacional Criadores de Moda, que desafia jovens criadores nacionais e internacionais a criarem coordenados inspirados nos motivos dos Lenços de Namorados. As criações serão desfiladas na passerelle com a beleza e sensualidade de manequins da elite da moda nacional, como Ruben Rua e Kelly Bailey. A apresentação ficará a cargo de um dos mais afamados atores portugueses do momento, o carismático José Fidalgo. Ao todo, este ano vão 76 coordenados a concurso, com participantes de Norte a Sul de Portugal continental, além de três que chegam dos Açores, de Espanha e de Itália, respetivamente.

A DJ Isabel Figueira é outras das celebridades pr esentes e estará em palco durante todo o desfile. A passerelle vai ainda receber as propostas de duas linhas Namorar Portugal, a linha de fatos de banho e pareos da Enamorata e a linha de vestuário da Tearte. No total serão entregues dez prémios aos concorrentes. Enquanto o júri assume a difícil tarefa de escolher os vencedores, o público vai assistir atuação de stand up comedy do hilariante Francisco Menezes. “Um programa atrativo e mediático, que vai atrair a comunicação social regional e nacional ao concelho e afirmar Vila Verde como epicentro do amor”, concluiu Júlia Fernandes.



“Um evento único, com excelentes espetáculos e presenças muito diversificadas”

Por sua vez, o presidente do Município de Vila Verde começou por relembrar que a Gala Namorar Portugal é o evento âncora que deu origem à extensa e emotiva programação ‘Fevereiro, Mês do Romance’ (que em 2017 decorre ao longo de 38 dias e abarca mais de 80 iniciativas) e à criação da marca territorial Namorar Portugal. António Vilela prosseguiu sublinhado que estamos perante “um evento único, com excelentes espetáculos e presenças muito diversificadas”, já que, além das centenas de casais enamorados, também se deslocam a Vila Verde personalidades que geram grande atratividade mediática.



Governo não acompanha esforço do Município na atração de investimento

O edil frisou também que o Mês do Romance e os produtos da Gala Namorar Portugal são catalisadores da estratégia de atração de investimento desenvolvida pelo Município de Vila Verde. “Este programa é extremamente importante na preservação e promoção da cultura minhota e no desenvolvimento da estratégia de atração de investimento para o concelho, que tem criado emprego e melhorado a qualidade de vida das populações”, afirmou António Vilela, acrescentando que nos últimos três anos Vila Verde conseguiu atrair perto de 500 empresas. No entanto, “o esforço que o Município faz na promoção da economia não está a ser acompanhado pelo poder central que não tem atenção às dinâmicas locais”. “Esperávamos que da parte do Governo houvesse uma atitude semelhante. No entanto, infelizmente, ainda ontem assistimos ao anúncio de um conjunto de obras de melhoria no acesso às zonas empresariais e, mais uma vez Vila Verde ficou de fora, apesar de termos apresentado as candidaturas em tempo útil”, rematou o edil.





