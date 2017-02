‘Dar Asas para Voar’ ganha concurso de inovação social

‘Dar Asas para Voar’, um projecto do Centro Cultural e Social de Santo Adrião para a criação de um ATL de pontas para crianças com necessidades especiais, venceu o primeiro concurso de empreendedorismo social promovido pela Câmara Municipal de Braga e a IES - Social Business School.

O projecto, apresentado anteontem no Fórum ‘Braga: Hub de Inovação Social, obteve um financiamento de cinco mil euros do Município e acompanhamento especializado do mesmo valor por parte da IES para dar resposta a uma lacuna existente no concelho de Braga no que diz respeito ao acompanhamento de crianças e jovens com multideficiência e respectivas famílias, fora dos períodos lectivos.

‘Dar Asas para Voar’ dá continuidade a uma experiência testada por pais de cinco alunos inscritos na Unidade de Multidificiência do Agrupamento de Escolas André Soares que, nas últimas férias de Natal, proporcionaram actividades lúdico-pedagógicas naquele estabelecimento de ensino.

O projecto do Centro Cultural e Social de S. Adrião foi um dos nove apresentados no Fórum ‘Braga: Hub de Inovação Social’, depois de trabalhados durante o ‘bootcamp’ de empreendedorismo social realizado no final de Janeiro.

O júri do concurso atribuiu menções honrosas aos projectos ‘Entrelinhas’, apresentado pela associação A Bogalha, e ‘Educ’Arte’, da companhia de teatro Tin.Braga.

‘Entrelinha s’ visa a formação na área da moda de 10 mulheres de etnia cigana, acompanhadas pelo gabinete do gabinete de reinserção social de ‘A Bogalha’, enquanto que ‘Educ’SArte’ visa implementar oficinas de teatro nas escolas.

Os membros do júri expressaram disponibilidade para aprofundar a viabilidade de apoio ao projecto ‘Avóz’, um coro de idosos em situação de isolamento proposto pela Fundação Bomfim,

Na cerimónia de entrega dos prémios, o presidente da Câmara Municipal de Braga, Ricardo Rio, salientou que os projectos de empreendedorismo social “são o reflexo do trabalho de qualidade que as instituições sociais do concelho realizam diariamente”.

Em nome do júri, o empresário Pedro Fraga destacou o contributo da Câmara Municipal na “promoção de iniciativas que ajudam a lançar sementes e a contribuir para que as instituições ajudem a melhorar a vida das pessoas”.

A qualidade dos nove projectos apresentados a este concurso de empreendedorismo social justificou o apoio da Câmara Municipal na estruturação de candidaturas a financiamentos comunitários e na inspecção/fiscalização de obras que venham a ser realizadas no âmbito dos mesmos.

O Fórum de Inovação Social divulgou movimentos globais que estão a mudar o sector empresarial, boas práticas adoptadas pelo sector social, novos mecanismos de contratação por resultados e iniciativas de empreendedorismo social.



