Festival de Papas de Sarrabulho espera atrair 25 mil pessoas em Amares

O Festival de Papas de Sarrabulho é já uma marca do concelho de Amares e uma referência na região.

O evento decorre de 25 a 28 de Fevereiro, no pavilhão gimnodesportivo da EB 2/3 de Amares, e, espera receber durante estes dias cerca de 25 mil pessoas, gerando um volume de negócios entre os 15 e os 20 mil euros.

A 15.ª edição do festival foi apresentada ontem pelo presidente da Câmara Municipal de Amares, Manuel Moreira, “como a sua maior marca, interna e externamente”, numa sessão que contou ainda com a presença do presidente do Turismo do Porto e Norte de Portugal, Melchior Moreira, e dos representantes da Associação Comercial de Braga (ACB).

“Peculiares em cada localidade do Minho mas com uma confecção e um sabor muito especiais neste concelho, terra de exímios cozinheiros e carnes de excelência, as Papas de Sarrabulho têm vindo a cativar, anualmente, milhares de visitantes, entre amarenses e forasteiros, vindos pontos mais longínquos, para a degustação deste legendário prato, fazendo deste um vento consolidado em Amares e uma referência na região”, realçou o autarca amarense que acrescentou que o festival vai além da promoção deste prato típico da região. “O Festival de Papas de Sarrabulho é também uma montra daquilo que de melhor se faz e produz em Amares e a 15.ª edição continuará a dar o seu contributo para a dinamização de vários sectores da economia local, nomeadamente dos produtos da terra e o artesanato, de que se destaca o indispensável vinho verde, branco ou tinto, produzido no concelho e corporizando outra das suas bandeiras mais ricas e emblemáticas, a par de outro ex-líbris do concelho a laranja de Amares e seus derivados, sobretudo traduzidos nos doces à base deste citrino&r dquo;.

O presidente do Turismo do Porto e Norte de Portugal realçou a aposta que o concelho de Amares tem feito na promoção turística, destacando algumas “jóias” para a promoção e visitação do concelho. “Refiro-me ao património com excelentes mosteiros; ao turismo de saúde e bem-estar com as Termas de Caldelas; e a um grande produto estratégico que hoje tem contribuído para o crescimento do Porto e Norte de Portugal: gastronomia e vinhos”. Melchior Moreira deu nota de destaque à ao Norte como a região que mais cresceu nos últimos 5 anos, conseguindo atingir a ambiciosa meta de 6,8 milhões de dormidas. “Nós temos dado hoje o exemplo nacional do norte para o resto do país como podemos alavancar a promoção turística de uma região que há dez anos não contava para o mapa nacional do turismo e hoje estamos no pódio dos destinos nacionais do turista”.

O presidente da Associação Comercial de Braga, Domingos Macedo Barbosa, destacou o evento como “o mais emblemático festival gastronómico do Minho, com 15 edições dedicadas à promoção da nossa gastronomia, do artesanato e dos produtos locais e regionais”. Organizado pela Câmara Municipal de Amares e a Associação Comercial de Braga, “este festival tem contribuído para afirmar a restauração deste concelho em momentos críticos que te sector tem enfrentado em sucessivos anos de aumento da carga fiscal e da crise económica vivida em tempos de austeridade e definhamento de muitos sectores e negócios”.

De referir que, segundo o nutricionista Sérgio Cunha Velho, as Papas de Sarrabulho não constituem nenhum “pecado mortal alimentar. Para além de ser um alimento altamente saciante a sua composição é nutricionalmente bastante equilibrada.

