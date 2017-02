Barcelos: Remodelação do caminho entre Milhazes e Faria custou 1,5 milhões

O presidente da Câmara Municipal de Barcelos, Miguel Costa Gomes, visitou ontem as obras de remodelação do Caminho Municipal 1115, que liga as freguesias de Milhazes e Faria.

A via de comunicação é considerada estruturante na medida em que serve também as populações das freguesias vizinhas. “Era uma obra que já estava prometida há muitos anos e agora surgiu a oportunidade de a executar. É uma obra estruturante para a a freguesia e também para o município. Estamos a falar de um investimento da ordem de um milhão e 500 mil euros. A obra acaba por compensar outras freguesias aqui à volta. Ficamos com uma via praticamente nova”, afirmou o autarca barcelense.

A intervenção incluiu a construção de passeios, a redefenição do traçado, a colocação do piso betuminoso e a construção de uma rede de águas pluviais.

O presidente da União de Freguesias de Milhazes, Vilar Figos e Faria, Luís Arantes, mostrou-se satisfeito com o andamento dos trabalhos. “Era uma obra esperada há cerca de 20 anos. Felizmente agora foi possível concretizar. A obra está a decorrer a bom ritmo e está a ser feita de acordo com aquilo que é esperado em termos de prazos. Estamos muito agradados”, disse Luís Arantes

O autarca local referiu-se também à importância da via para as populações da zona, na medida em que “serve não só de passagem e de acesso às pessoas de Faria e de Milhazes, mas acima de tudo também é uma zona de passagem para as outras freguesias vizinhas. Cria condições à boa circulação”, salientou Luís Arantes

O presidente da Uniao de Freguesias de Milhazes, Vilar Figos e Faria mostrou-se convencido de que a renovação da via vai permitir fixar as pessoas nas respectivas freguesias. “Digamos que isto também pode ser um factor que pode levar os jovens casais, no futuro, a construirem a casa e a fixarem a sua residência nesta zona”, considerou Luís Arantes.

O responsavel pela empresa que está a realizar os trabalhos, Jorge Martins, frisou que em alguns pontos foram usadas técnicas específicas. “Teve um trabalho específico de drenagem de águas pluviais e também a aplicação de um colchão drenante porque é uma zona com terrenos um pouco fracos e argilosos. Tivemos de colocar um colchão drenante numa vasta àrea da obra”, adiantou Jorge Martins.

O empreiteiro revelou ainda que junto à Igreja de Mariz vai ser colocado pavimento em granito “porque é zona urbana e zona histórica. que exige uma requalificação um pouco diferente.

Jorge Martins garantiu ainda que a obra está a decorrer a bom ritmo e que é bem provável que esteja terminada antes do prazo marcado para o mês de Junho deste ano. “Estou convencido que vamos antecipar um pouco. Com o andamento que já temos na obra . vamos conseguir antecipar o prazo”, referiu Jorge Martins.

Comente este artigo

Faça login ou registe-se gratuitamente para poder comentar este artigo.



comentários

Não existem comentários para este artigo.

Últimos artigos das categorias relacionadas