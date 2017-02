Arcos de Valdevez, Cerveira e Ponte da Barca no top 10 nacional da transparência municipal

Arcos de Valdevez é o município minhoto melhor colocado do Ranking Nacional do Índice de Transparência Municipal 2016 divulgado ontem pela Transparência e Integridade - Associação Cívica (TIAC). Este município surge em 4.º lugar (com uma pontuação de 97,39 num máximo de 100), numa tabela liderada pelo Município de Alfândega da Fé.

No top 10, surgem mais dois municípios do Alto Minho: Vila Nova de Cerveira em 5.º lugar (com classificação de 97,39) e Ponte da Barca em 8.º (com 96,29).

Nenhum município do baixo Minho figura no top 10 do Ranking Nacional que classifica os 308 municípios portugueses.

A Câmara Municipal de Arcos de Valdevez tem vindo a alcançar constantes melhorias neste ranking, situando-se em 2016 nos 97.39 com um aumento de 7.5 pontos face à última avaliação em 2015.

“Este posicionamento traduz mais uma vez o reconhecimento de uma gestão pública cada vez mais responsável e participativa, essencial para a confiança dos arcuenses no poder local”, reagiu a autarquia num comunicado emitido ontem, onde é feito um agradecimento aos seus colaboradores pelo “rigor e dedicação demonstrados ao nível dos procedimentos adoptados e na resolução dos problemas dos cidadãos, essenciais à melhoria da eficiência, desempenho e competitividade da adminis tração local”.

Este resultado é encarado como “um incentivo para que o Município de Arcos de Valdevez continue a trabalhar em prol de uma maior proximidade, credibilidade e transparência para com os arcuenses” - lê-se na nota do município.

O Índice de Transparência Municipal baseia-se, desde 2013, no levantamento da informação de interesse público disponível nos sites dos 308 municípios, segundo 76 indicadores, agrupados em áreas, e não representa um índice de corrupção, nem significa sucesso eleitoral ou satisfação do eleitorado.

De acordo com João Paulo Batalha, da TIAC, o dado mais relevante do estudo relativo a 2016 é “o ganho significativo, em termos médios, da pontuação das câmaras municipais, que têm feito um esforço continuado para melhorar a pontuação desde a publicação do Índice pela primeira vez, em 2013”.

Em 2016, os municípios obtiveram, em média, 52 pontos numa escala de zero a 100, a primeira vez que a média ultra- passa os 50 pontos, mais 8 pontos em relação à média de 44 pontos obtida no ano anterior.-

“Mesmo no ‘top-10’, os municípios que estão mais bem classificados estão todos acima dos 90 pontos e, portanto, houve também nos primeiros classificados um ganho importante”, salientou.



