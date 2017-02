Gamboa com via aberta ao onze no Bessa

Não chegava a crise de lesões que tem afectado o eixo da defesa do SC Braga, agora é o miolo do terreno que deixa preocupações. Jorge Simão tem pela frente mais uma dor de cabeça, ao ver Vukcevic castigado com três jogos de suspensão e Assis também de fora das opções, depois de ter visto o quinto cartão amarelo no campeonato.

No Estádio do Bessa, a titularidade no meio-campo será entregue a Battaglia - o único médio que resta no plantel (após o emagrecimento do grupo no mercado de Inverno com as saídas de Xeka, Pedro Tiba e Bakic) - e ao jovem João Gamboa, da equipa B, que tem, assim, via verde directa ao onze arsenalista que vai medir forças com o Boavista.

Jovem médio, de 20 anos, tem treinado com o plantel principal e já mereceu a confiança de Jorge Simão para estar no banco nas duas últimas jornadas, abrindo-se, agora, a janela de oportunidade para a estreia na equipa principal.

Entretanto, o SC Braga vai recorrer do castigo de três jogos aplicado ao médio Vukcevic. Recorde-se que o montenegrino viu o cartão vermelho no jogo com o Rio Ave, da 19.ª jornada, devido a uma agressão a Guedes, e o Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) aplicou-lhe uma suspensão de três partidas. Arsenalistas vão apresentar recurso para o Pleno do Conselho de Disciplina da FPF.

Vukcevic já cumpriu castigo frente ao Estoril e, caso o Pleno do CD seja sensível à intervenção do clube, existe ainda uma réstea de esperança de o médio entrar nas opções de Jorge Simão para o jogo com o Benfica.

