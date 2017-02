Capotamento de tractor mata homem de 52 anos

Um homem de 52 anos morreu, ontem, em consequência de um acidente de tractor agrícola em Meixedo, concelho de Viana do Castelo.

De acordo com o que foi possível apurar, a vítima estaria, na Quinta da Ferreira, a aplicar um produto fitofarmacêutico quando, por razões ainda desconhecidas, o tractor que conduzia capotou e o atingiu.

O acidente ocorreu por volta do meio-dia, com o alerta a ser dado às 12.09 horas.

Quando os Bombeiros Municipais de Viana do Castelo, que prestaram socorro, chegaram ao local, a vítima já não estava debaixo do tractor, confirmou fonte da corporação ao ‘Correio do Minho’.

Os Bombeiros Municipais mobilizaram uma viatura de desencarceramento, que não chegou a intervir.

O socorro à vítima contou com o apoio da equipa da viatura médica de emergência e reanimação (VMER) do hospital de Viana do Castelo, cujo médico declarou o óbito no local.

A GNR de Lanheses registou o acidente de trabalho, cujas circunstãncias deverão agora ser investigadas pela Autoridade para as Condições de Trabalho.

