Actor José Fidalgo apresenta Gala Namorar Portugal em Vila Verde

O “momento âncora” de toda a programação de ‘Fevereiro, Mês do Romance’ promete “um espectáculo único”, que já se transformou “num incentivo, numa oportunidade e num desafio para aos jovens criadores de moda”, assumiu ontem, durante a apresentação da 14.ª edição da Gala Namorar Portugal, que se realiza no próximo dia14, Dia de S. Valentim, o presidente da Câmara Municipal de Vila Verde. António Vilela lembrou que este projecto “começou por ser um momento único, mas até hoje foram-se associando muitos parceiros e iniciativas”.

Figuras conhecidas do mundo da moda, da televisão e da música como são o caso de José Fidalgo, Ruben Rua, Kelly Bailey, Francisco Menezes e Isabel Figueira prometem levar meio milhar de pessoas ao Parque Industrial de Gême para assistir ainda ao XIV Concurso Internacional de Criadores de Moda. “Estamos perante um evento único, com excelentes espectáculos e presenças muito diversificadas”, já que, além das centenas de casais, também se deslocam a Vila Verde personalidades que geram grande atractividade mediática.

Em 2017, ‘Fevereiro, Mês do Romance’ decorre ao longo de 38 dias e abarca mais de 80 iniciativas. E são muitos os produtos já apresentados. Para o “momento alto’ “está tudo prepara- do”, garantiu, entretanto, a vereadora da Cultura da Câmara Municipal de Vila Verde, Júlia Fernandes, referindo q ue os bilhetes estão “praticamente esgotados”.

Trata-se, continuou a vereadora, de “um programa atractivo e mediático, que vai atrair a comunicação social regional e nacional ao concelho e afirmar Vila Verde como epicentro do amor”.

A apresentação ficará a cargo de um dos mais afamados actores portugueses do momento, José Fidalgo.

Um dos grandes destaques do serão é, ainda nas palavras da vereadora da Cultura, o XIV Concurso de Internacional Criadores de Moda, que “desafia jovens criadores nacionais e internacionais a criarem coordenados inspirados nos motivos dos Lenços de Namorados”. Os estilistas convidados para o desfile são Anabela Baldaque, Katty Xiomara, Natália Mil-Homens Pereira, Nuno Gama, Rafael Freitas e Story Tailors. As criações serão desfiladas na passerelle pelos manequins Ruben Rua e Kelly Bailey.

A festa começa com a animação musical, que é da responsabilidade da Academia de Música de Vila Verde, que sobe a palco acompanhada pelos vilaverdensnes Miguel Oliveira e Isa de Castro.

De seguida, as luzes dos holofotes viram-se para o Grupo Folclórico de Vila Verde.

No final do desfile, enquanto o júri decide os melhores da noite, o espectáculo de stand up Comedy com Francisco Menezes é a grande novidade da noite e promete animar todos os presentes.

A dj Isabel Figueira é outras das celebridades presentes e estará em palco durante todo o desfile.

