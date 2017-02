Centro Social de Ruílhe “sempre na vanguarda da acção social”

O Centro Social Padre David de Oliveira “esteve sempre na vanguarda da acção social em Portugal”, destacou o ex-presidente da direcção, Narciso Fernandes, ontem, na sessão comemorativa dos 25 anos do lar da instituição.

O sacerdote, homenageado pelo papel que teve na construção da estrutura residencial de pessoas idosas, defendeu que “esta instituição precisa de gente que preveja o futuro”.

O cónego Narciso Fernandes relembrou que o Centro Social inovou, na década de 50, com a construção de um bairro social para pobres; com a criação, na década de 70, do primeiro Centro de Apoio Temporário para crianças em risco; e com a inauguração, em 1992, de um lar “com outra dignidade para a terceira idade”,

O padre Manuel Joaquim Costa, presidente da direcção do Centro Social Padre David de Olive ira Martins desde 2015, relevou também o lar como “resposta pioneira na região” que exige agora obras de manutenção e requipamento para as necessidades actuais.

Com mais de uma centena de colaboradores, o Centro Social Padre David de Oliveira Martins apresenta-se como “um dos maiores empregadores” numa zona periférica do concelho de Braga, facto apontado pelo presidente da Câmara Municipal de Braga, Ricardo Rio, convidado para a celebração das bodas de prata do lar.

O edil relevou a articulação que existe no concelho de Braga entre as dimensões religiosa e da acção social, dado o grande número de instituições de solidariedade geridas pela Igreja Católica de que é exemplo o Centro Social, “excelente exemplo de serviço de proximidade e qualidade” que contribui para a “coesão territorial”.

