Cupertino de Miranda acolhe Centro Português de Surrealismo

A Fundação Cupertino de Miranda (FCM) acolhe, a partir de 2018, o Cemtro Português de Surrealismo. O projecto foi apresentado ontem pelo presidente da FCM, Pedro Álvares Ribeiro, e pelo autarca de Vila Nova de Famalicão. Paulo Cunha.

O novo centro (que deriva do Centro de Estudos do Surrealismo, criado naquela fundaçao no ano 2000), tem como finalidade colocar Vila Nova de Famalicão na rede internacional de centros de surrealismo. Para tal, diz Pedro Álvares Ribeiro, contribui o grande espólio que pertence à fundação. “São mais de três mil obras é importante termos disponível este espólio, com uma dinâmica muito próximo das pessoas. Queremos que seja uma das razões para as pessoas virem visitar Vila Nova de Famalicão”, considerou o presidente da FCM.

A criação do centro vai implicar a alterações em alguns espaços já existentes. “Vamos reorganizar os espaços interiores de forma a podermos servir melhor quem nos visita. Na entrada, para além da livraria, vamos ter obras de arte que as pessoas podem apreciar, e vamos reorganizar o resto do edifício de modo a podermos apresentar melhor o espólio do surrealismo que temos”, considerou Pedro Álvares Ribeiro, adiantando que o Serviço Educativa também irá ocupar um espaço do rés-do-chão. junto da entrada. O museu irá ocupar todo o primeiro andar, com espaços destinados a exposições permanentes e temporárias. Será dado especial destaque aos espólios de Mário Cesariny (mais de 300 obras de arte) e de Cruzeiro Seixas (com mais de 500 obras). A remodelação dos espaços está avaliada em cerca de dois milhões e meio de euros.

Uma parte dessa verba, cerca de (375 mil euros) é financiada pela Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, que vai atribuir uma comparticipação de 75 mi, euros por ano, durante cinco anos. A proposta vai ser apresentada em breve pelo presidente da Câmara de Vila Nova de Famalicão às reuniões do executivo e da Assembleia Municipal.

Paulo Cunha, presidente da autarquia famalicense, justificou o apoio com o facto de se tratar de um projecto- âncora para o concelho. “Esta fundação recebeu um espólio muito valioso na área do surrealismo e a ambição do protocolo que formalizamos com a FCM, prende-se com o objectivo de dar vida, dar dinâmica a esse legado. Temos a ambição de fazer de Famalicão o pólo nacional do surrealismo”, disse o autarca de Vila Nova de Famalicão. Paulo Cunha considerou que o centro “é decisivo para a internacionalização de Vila Nova de Famalicão”, pelo qie serão estabelecidas parcerias com várias empresas e instituições do concelho.

