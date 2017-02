Esposende Ambiente continua a ser exemplo de Responsabilidade Social

As boas práticas corporativas da empresa municipal Esposende Ambiente foram, mais uma vez, reconhecidas, na recente Auditora de Acompanhamento Semestral da certificação do Sistema de Gestão Empresarial na vertente da Responsabilidade Social.



Tendo como suporte a norma internacional SA8000, que a empresa tem em implementação desde 2013, este Sistema de Gestão orienta as empresas para as boas práticas de ética empresarial e para uma gestão socialmente responsável. Nas auditorias semestrais, a entidade certificadora SGS tem vindo a reconhecer as práticas que a Esposende Ambiente desenvolve para dar cumprimento às premissas desta norma. Entre esses requisitos está a total rejeição de práticas discriminatórias de qualquer tipo (género, raça, religião, orientação sexual, etc), de trabalho infantil ou de trabalho forçado ou compulsório; a garantia de liberdade de associação e direito à negociação coletiva; a paridade nas remunerações que, no mínimo, devem garantir a subsistência dos colaboradores; a promoção de horários de trabalho justos e com respeito pelo pelos períodos de descanso obrigatório; e, ainda, a promoção das melhores condições de trabalho, disponibilizando todos os meios e a formação necessários para que os seus colaboradores trabalhem de forma segura e saudável.



Para dar cumprimento a estas premissas, além da observância dos requisitos legais que sempre foi garantida, a Esposende Ambiente foi um pouco mais longe, criando um Código de Ética, que não só baseia a conduta dos seus colaboradores como deve ser subscrito pelos seus fornecedores, e dele derivam outros Regulamentos e procedimentos que garantem o cumprimento desses princípios de Responsabilidade Social.



Para além de um conjunto alargado de ações internas, a Esposende Ambiente procura também influenciar de forma positiva a sociedade, desde logo, a criação de tarifários sociais que procuram auxiliar os clientes que mais dificuldades têm em fazer face aos custos associados aos serviços prestados pela empresa. Neste âmbito enquadram-se também todas as atividades desenvolvidas pelo Centro de Educação Ambiental, equipamento municipal vocacionado para a promoção da sustentabilidade e que abrange vários públicos-alvo. Além disso, procura igualmente influenciar positivamente os seus clientes e fornecedores, participa em ações de voluntariado e colabora com vários agentes, como associações civis , Bombeiros, escolas, Município, Banco Alimentar, entre outros.



A nível interno, foram implementadas práticas que garantem a total liberdade de expressão para que todos participem na melhoria da empresa e partilhem as suas preocupações, de forma anónima ou não, de que são exemplo a caixa de sugestões, o Representante dos Colaboradores para o Sistema de Responsabilidade Social, consultas escritas aos colaboradores e a newsletter interna.



Quanto à formação dos colaboradores, que já era uma permanente aposta da empresa, a implementação da Responsabilidade Social veio trazer novos temas às ações de formação e sensibilização como, por exemplo, a igualdade de género, a violência doméstica, a alimentação saudável, a gestão doméstica, o cancro da pele, entre outros, e sobretudo muita formação na área da segurança, particularmente sobre preparação e resposta a emergências e prestação de primeiros-socorros e suporte básico de vida.



A empresa disponibiliza ainda aos seus colaboradores o acesso a parcerias comerciais com várias entidades do concelho, bem como patrocina atividades de promoção do bem-estar físico.



Ao nível da saúde, além das consultas obrigatórias previstas no âmbito da legislação, a Esposende Ambiente disponibiliza internamente o acesso a consultas médicas e promove campanhas de vacinação (Hepatite A, Gripe).



A Esposende Ambiente entende que a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos passa pela prestação de um serviço de elevada qualidade, nas suas várias vertentes, mas, sendo mais ambiciosa, também através de preocupações e realizações que vão muito para além do estrito cumprimento deste objetivo, constituindo a forma como o faz um fator basilar de sucesso para o desenvolvimento sustentado do concelho.



É com base nesta filosofia que diariamente a Esposende Ambiente se esforça para aprimorar as suas metodologias de trabalho e as estratégias de gestão de todas as infraestruturas sob sua administração, a fim de garantir a sustentabilidade económico-financeira da empresa e uma constante agilização, evolução e aperfeiçoamento da sua capacidade de resposta às necessidades apresentadas pelos clientes, cidadãos, residentes e visitantes, tendo como preocupação constante a salvaguarda dos direitos das gerações futuras e dos interesses ambientais e sociais locais.



