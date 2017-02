Missão país apresenta “a Visita” em Celorico de Basto

autor Redacção num. de artigos 31076

Um grupo de estudantes da Faculdade de Economia do Porto integrados no Projeto “Missão País” estão, durante esta semana, em Celorico de Basto, a exercer voluntariado em várias instituições locais.



A ação culmina na próxima sexta-feira, 10 de fevereiro, pelas 21h30, com a apresentação da peça de teatro “a visita”, no Centro Cultural Prof. Doutor Marcelo Rebelo de Sousa.

Durante este período os jovens encontram-se ao serviço de várias instituições como a Sta. Casa da Misericórdia de Celorico de Basto, em todas as suas valências, da Associação de Solidariedade Social de Basto, no CAO-Centro de Atividades Ocupacionais e no Centro Social e Paroquial de Molares.



“É uma honra, um privilégio, uma alegria imensa receber estes jovens em missão no nosso concelho. São jovens que trazem paz, alegria, boa disposição, que cuidam do outro com carinho, com ternura, que dão, durante este período, uma vida diferente às instituições locais” disse o presidente da Câmara Municipal de Celorico de Basto, Joaquim Mota e Silva.

Durante esta missão, os jovens contam com o apoio da Paróquia de Britelo que cedeu o Centro Paroquial como albergue temporário e da Câmara Municipal de Celorico de Basto que faculta o transporte e o Centro Cultural para ensaios e apresentação da peça “a visita”.



Este grupo é composto por vários chefes de acordo com as áreas inerentes à missão.

Joana Peres, chefe do teatro, falou da peça que vai ser apresentada na próxima sexta-feira, a Visita. “Esta peça fala da força da transformação que ocorre quando nos deixamos visitar, em vários contextos e vivências. Uma peça muito ligada aos valores”. Aliás, o tema desta missão católica é “Mãe, vens visitar-me”.



No sábado, dia 11, toda a população é convidada a participar num “momento de oração e união, na Capela da Nossa Senhora da Conceição. Terminando assim mais uma semana de missão em Celorico de Basto.



Todos os anos, milhares de jovens partem em missão para testemunhar a fé em Jesus. Normalmente partem em grupos de 50 pessoas e as missões são semanas de apostolado e ação social que decorrem entre o 1º e o 2º semestre de estudos.



Por norma os grupos praticam a sua missão na mesma terra durante três anos consecutivos por isso, Celorico de Basto será o seu local de missão até 2018. Uma semana por ano estes jovens viverão a equação: missão = voluntariado + oração.



*** Nota da C.M. de Celorico de Basto ***

Comente este artigo

Faça login ou registe-se gratuitamente para poder comentar este artigo.



comentários

Não existem comentários para este artigo.

Últimos artigos das categorias relacionadas