Póvoa de Lanhoso: Geração Lanhoso implementa Laboratório de Cidadania

Sensibilizar e capacitar jovens para diversas temáticas relacionadas com o exercício de uma Cidadania Ativa (respeito pela diferença, rejeição de qualquer tipo de violência...) é o objetivo do Laboratório de Cidadania, atividade integrada na Ação 11 - Estratégias direcionadas para crianças e jovens, promovendo estilos de vida saudáveis e de integração social, numa perspetiva holística e de envolvimento comunitário do Projeto Geração Lanhoso, que está a ser implementado numa turma do 3º Ciclo (7ºE) da EB 2,3 Prof. Gonçalo Sampaio.



Trata-se do primeiro Laboratório de Cidadania a ser implementado pelo Projeto Geração Lanhoso, mas o objetivo passa por alargar esta iniciativa às restantes escolas do concelho.

Assim, os alunos e as alunas foram desafiados/as a identificar um tema/problema do seu quotidiano, o qual será tratado através da metodologia de Teatro-Fórum, sendo a estratégia dar-lhes voz e espaço de participação na construção de soluções para os problemas que (in)diretamente os/as afetem.



Esta metodologia rompe com a ideia do teatro convencional, pois assenta em três dimensões básicas : educativa, social e terapêutica, uma vez que procura simultaneamente estimular física e intelectualmente os participantes; e provocar a discussão e a problematização de questões e problemas do dia a dia do grupo, aliando a função social ao teatro, o que faz desta uma arte de e para todos/as. Trata-se, de certo modo, de um ensaio concreto da realidade do presente e futuro destes jovens, que, retratando um tema real, verdadeiro e de urgente resolução, alerta e estimula-os para a necessidade de adotarem uma postura mais participativa e ativa na sociedade.



Deste processo, resultará uma ou mais soluções para os problemas identificados que, com a ajuda da comunidade, serão amadurecidas e transformadas em projetos a implementar no concelho.

De lembrar que o Projeto Geração Lanhoso tem a Câmara Municipal da Póvoa de Lanhoso como parceiro local e a Sol do Ave como entidade promotora e coordenadora, sendo financiado no âmbito do Programa Operacional Inclusão Social e Emprego (POISE), Tipologia de operação, Contratos Locais de Desenvolvimento Social (CLDS 3G).



*** Nota da C.M. da Póvoa de Lanhoso ***

