Famalicão quer consolidar-se como cidade têxtil nacional

Vila Nova de Famalicão quer reforçar a sua importância como cidade capital do têxtil e vestuário em Portugal. É com base neste ambicioso mas realista propósito que a Câmara Municipal apoia a primeira conferência internacional do têxtil e vestuário do país, a iTechStyle Summit, organizada pelo Citeve, e que nos próximos dias 13 e 14 de fevereiro, no Terminal de Cruzeiros do Porto de Leixões, vai reunir centenas de players inovadores da indústria, fornecedores de tecnologia, investigadores, cientistas, profissionais e estudantes, nacionais e europeus.



O Norte de Portugal é a região da Europa de maior relevância para o sector. Vila Nova de Famalicão é o epicentro dessa região que acolhe uma fileira completa, estruturada, flexível e dinâmica e onde, num raio de 60 quilómetros, a indústria têxtil pode oferecer ao cliente todas as soluções necessárias dentro da cadeia de produção. Acresce que Vila Nova de Famalicão é considerado também o concelho onde o sector têxtil e vestuário tem a grande força do seu desenvolvimento, com grandes marcas e empresas produtoras e reconhecidas infraestruturas tecnológicas e de inovação.



Uma conjugação de fatores que Paulo Cunha está cada vez mais apostado em capitalizar, agora através da iTechStyle Summit e dentro em breve com a participação do município no Cluster Têxtil de Portugal, cuja missão assenta na promoção do desenvolvimento integrado e sustentável do agregado económico envolvendo têxteis, vestuário e têxteis de aplicação técnica, tendo igualmente o Citeve como entidade pivô.



“Apoiar o iTechStyle Summit vai de encontro à nossa ambição legítima de afirmar Vila Nova de Famalicão de consoli dar a cidade como capital do têxtil e vestuário em Portugal. Estamos também a sinalizar a atratividade do território para a iniciativa empresarial e ainda a valorizar a imagem de um sector cada vez mais robusto e importante para a economia do país. É, portanto, uma iniciativa relevante para a atividade económica municipal e com benefícios para as empresas e para a competitividade do nosso concelho, em evidente sintonia com a missão do Famalicão Made IN”, afirmou Paulo Cunha, no final da reunião do executivo municipal desta quinta-feira, 9 de fevereiro. O coletivo de vereadores aprovou por unanimidade a proposta de atribuição de apoio financeiro à conferência, de que a autarquia é a principal entidade patrocinadora.



A iTechStyle Summit pretende ser uma importante plataforma de debate e reflexão sobre o conhecimento científico e tecnológico atual, sem esquecer as questões relacionadas com as políticas públicas para o sector. Indústria 4.0, digitalização e desmaterialização de produtos e processos, novos materiais e utilização avançada de fibras naturais, têxteis eletrónicos e inteligentes, sustentabilidade e economia circular, são alguns dos temas da conferência promovida pelo centro tecnológico sediado em Vila Nova de Famalicão.



Parte integrante do programa da iTechStyle Summit são os workshops do projeto RegioTex, que vão juntar representantes das principais regiões têxteis da União Europeia, nomeadamente de Espanha e Itália, para debater as estratégias de especialização inteligente nas regiões têxteis europeias e as oportunidades para os stakeholders regionais da inovação têxtil.



