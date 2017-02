Presidente abre nova edição das conferências ‘Nova Ágora’

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, profere, a 17 de Fevereiro, no auditório Vita, a conferência introdutória da terceira edição de ‘Nova Ágora’, iniciativa da Arquidiocese de Braga este ano centrada no debate dos temas Multiculturalismo, Saúde e Qualidade de Vida e Era Digital.

‘Os católicos e a Democracia: um testemunho’ é o motivo que traz Marcelo Rebelo de Sousa a um conjunto de debates que, segundo o seu coordenador, Eduardo Duque, “não é só para gente da Igreja”.

Este sacerdote e professor universitário declarou ontem, em conferência de imprensa, que “a Nova Ágora pretende contribuir para a formação das pessoas”, não produzindo conclusões, antes gerando “inteligência comum, saber reflexivo, que se vai ganhando em conjunto”.

Um mês após o testemunho do católico Marcelo Rebelo de Sousa, o auditório Vita acolhe a conferência sobre Multiculturalismo, para a qual estão convida- dos Ângelo Correia, Francisco Seixas da Costa e João Cardoso Rosas.

A 24 de Março, os desafios da Saúde e

Qualidade de Vida são abordados por Leonor Beleza, Sobrinho Simões e Maria do Céu Padrão Neves.

Sobre a comunicação na Era Digital falarão, no dia 31 de Março, José Durán Vásquez, António Dias Figueiredo e Alexandre Castro Caldas.

Eduardo Duque apresentou este ciclo de debates como uma acção de curta duração acreditada pela Universidade Católica Portugu eses para professores.

O padre Paulo Terroso, do Departamento Arquidiocesano da Comunicação Social, apontou o “sucesso” das duas edições anteriores de ‘Nova Ágora’, iniciativa pensada para que “as pessoas se encontrem e se escutem” sem a chancela da Igreja Católica.

O arcebispo primaz de Braga, D. Jorge Ortiga, destacou, no lançamento de nova edição de ‘Nova Ágora’, que “o Mundo não consegue conviver com a diferença”, pretendendo-se com mais um ciclo de conferências provar que “é possível viver em harmonia, apesar das divergências”.

O “acolhimento das diferenças” foi ideia também reforçada pelo padre Paulo Terroso, destacando a conferência de 17 de Março como oportunidade para lembrar a uma Europa que tem dificuldade em acolher as diferenças que o multiculturalismo está na sua génese.

Eduardo Duque reconhece que “vivemos numa sociedade frágil, de processos complexos, muito veloz, o que é um problema, em parte, devido à instabilidade do futuro, que não permite qualquer tipo de previsão dos processos pessoais e sociais, o que conduz, não só a um grande desconhecimento do futuro, como a uma instabilidade do próprio presente”.

Por isso mesmo, insiste o coordenador da iniciativa, “o objectivo de Nova Ágora não é fazer sínteses, não é formular respostas”, apenas se destina a “pensar os problemas”.

