Exposição sobre Mário Soares na Biblioteca Pública de Braga

A Biblioteca Pública de Braga (BPB) tem patente até 10 de Março uma exposição dedicada a Mário Soares, com uma centena de obras sobre este político ímpar do Portugal democrático, recentemente falecido.

A mostra tem entrada livre todos os dias úteis, das 9 às12.30 horas e das 14 às 17.30 horas, e insere-se no 175º aniversário da BPB.

A exibição tem vários núcleos temáticos, nomeadamente livros do autor (como ‘Portugal Amordaçado’ ou ‘A Crise. E Agora’), obras que coordenou e prefaciou, ensaios, cartas, compêndios de intervenções e de entrevistas, reportagens das campanhas, cartoons, referências enciclopédicas e artigos da imprensa alusivos aos principais m omentos do seu percurso.

Mário Soares (1924-2017) esteve nas grandes mudanças político-sociais das últimas décadas em Portugal, em especial na oposição ao Estado Novo, na afirmação da democracia após o 25 de Abril e na adesão à CEE. Licenciado em Ciências Histórico-Filosóficas e em Direito, foi detido 12 vezes, deportado para São Tomé e exilado na França. Mais tarde, o cofundador do PS chegou a primeiro-ministro, a Presidente da República e quase presidiu ao Parlamento Europeu. Colaborou em publicações como Seara Nova, O Tempo e o Modo, Visão, Diário de Notícias e El Pais.

Criou a Fundação Mário Soares, recebeu diversas condecorações, graus honoris causa e ocupou inúmeros cargos.

