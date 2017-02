Alunos da Escola D. Maria II descobriram 31 novos asteróides

Um grupo de alunos do Agrupamento de Escolas D. Maria II descobriu, no mês passado, 31 novos asteróides.

Segundo uma nota enviada pelo agrupamento de escolas, trata-se de “um conjunto extraordinário de descobertas que constitui provavelmente um recorde nunca alcançado e é, até agora, absolutamente inigualável”.

A descoberta dos novos corpos celestes, nunca antes detectados pelos telescópios terrestres e espaciais, foi conseguida pelos alunos Mariana Silva (12º ano), Raquel Moreira (10º ano), Diogo Moreira (11º ano) e pelo professor João Vieira. Estes alunos, que fazem parte do Clube de Astronomia, integram o Projecto ‘Excelência Académica’ do Agrupamento de Escolas D. Maria II.

Os alunos estão envolvidos num programa internacional que envolve entidades de todo o mundo, no âmbito do International Asteroid Search Collaboration (Colaboração Internacional para a Pesquisa de Asteróides), com sede na Universidade de Hardin Simmons no Texas (Estados Unidos da América). Em Portugal o programa é coordenado pelo Núcleo Interactivo de Astronomia.

Nesta campanha, em particular, estiveram envolvidos países como Portugal, Brasil, Argentina, Bulgária, Alemanha, Índia, Macau, Nepal, Nicarágua, Polónia, USA, Ucrânia, S. Tomé e Macau.

Para além do Agrupamento D.Maria II, a cidade de Braga esteve ainda representada por dois grupos de estudantes da Universidade do Minho que conseguiram fazer 14 novas descobertas perfazendo, assim, um total de 45 novos corpos do sistema solar descoberto por Bracarenses.

Os dados para estas campanhas são produzidos no detector ‘PAN-STARRS’, instalado no Hawai num telescópio de 1,80 metros de diâmetro e que tem instalado o maior CCD do planeta com 1.4 gigapixeis de resolução.

Um asteróide é um pequeno corpo rochoso que orbita em torno do Sol, com uma dimensão que pode ir desde os 100 m até aos 1000 km. A maioria dos asteróides encontra-se entre as órbitas de Marte e de Júpiter. Também são designados por planetas menores. Alguns têm órbitas muito próximas da Terra.

O Agrupamento D. Maria II já participa nas campanhas de pesquisa de asteróides desde o ano lectivo de 2011-2012, altura em que se deu a mais ‘famosa’ descoberta do asteróide 2012 AK10.

O professor responsável pela formação dos alunos, João Vieira, referiu que “esta campanha foi absolutamente diferente das anteriores. É preciso muita sorte, é verdade. Mas, três dezenas de asteroides, de uma só vez, é algo muito raro. É importante referir ainda a relevância deste trabalho no currículo dos alunos e sobretudo o facto de estes realizarem as tarefas em conjunto com estudantes e cientistas de todo o mundo. Se, ainda por cima, somos uma equipa em destaque a satisfação não pode ser maior. É importante dizer que é um trabalho minucioso e que nos obriga a grande disponibilidade de tempo. Só temos janelas de 48 horas para analisar os dados. Para nós já se tornou um vício e uma rotina passar algumas horas por dia a analisar as imagens”.

Nestes programas científicos os ‘caçadores de asteroides’ estão a dar, todos os anos, um importante contributo para a Ciência e para a segurança da Terra, já que alguns destes objectos representam um sério risco de colisão para o nosso planeta. Estas campanhas de observação servem também como sistemas de vigilância terrestre sendo acompanhadas de perto por várias agências espaciais Internacionais.

As descobertas efectuadas serão agora monitorizadas durante 3 a 5 anos pelo Minor Planet Center (MPC) de forma a validar os dados recolhidos, calcular as órbitas e as posições de cada objecto rigorosamente. Caso sejam confirmados pelo MPC serão, agora, 39 os objectos celestes descobertos por alunos desta escola bracarense.

