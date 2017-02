Makro celebra 21 anos com quatro dias de festa

autor Redacção num. de artigos 31076

A loja Makro de Braga está a celebrar 21 anos, assinalando esta data, desde anteontem, com uma acção promocional em loja especialmente pensada para esta ocasião e com o objectivo de comemorar de uma forma ainda mais especial este momento.

Desde dia 8 e até amanhã, o cliente que fizer (em cada um dos dias) o maior valor em compras nas áreas de frutas e verduras, talho fresco, congelados e peixe fresco, ganha uma palete de prémios em exclusivo na loja.

“A iniciativa está a correr muito bem e os clientes estão a aderir, mostrando-se receptivos à acção. Quisemos inovar e trazer algo mais aos nossos clientes. A confiança dos nossos clientes é o sentido que nos faz trabalhar todos os dias, antecipar e dar resposta às necessidades do nosso cliente do canal HoReCa.”, refere Carla Pinto, directora da Loja Makro de Braga.

Paralelamente à acção promocional encontram-se ainda a ser desenvolvidas em loja diver sas dinâmicas. Entre as acções previstas destaca-se os showcooking com as Equipas de Culinária da ACPP — Associação de Cozinheiros Profissionais de Portugal, com o chef Celso Padeiro da Equipa Sénior, bem como o showcooking com o chef Renato Cunha do restaurante Ferrugem e ainda uma demonstração a cargo do restaurante O Brazão, com degustação da famosa sopa de garoupa.

Houve já a preparação de pratos como o ‘camarão Black Tiger’ com salada de tomate, manga e cebolinho; o Camarão Black Tiger com risoto de citrinos; Picanha de novilho Europa com salsicha de churrasco, cogumelos e cebola roxa; Bolo de chocolate com frutos vermelhos, e Tranche de laranja com macarons de fruta. As dinâmicas continuarão com um workshop Diageo para ensinar a todos os presentes a verdadeira técnica de preparação de um Gin especial.

A loja Makro de Braga foi a sétima loja Makro a abrir em Portugal, a 8 de Fevereiro de 1996.

Comente este artigo

Faça login ou registe-se gratuitamente para poder comentar este artigo.



comentários

Não existem comentários para este artigo.

Últimos artigos das categorias relacionadas