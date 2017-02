Esposende Ambiente mantém-se exemplo de Responsabilidade Social

autor Redacção num. de artigos 31076

A Esposende Ambiente continua a ser exemplar no capítulo da Responsabilidade Social. As boas práticas corporativas da empresa municipal foram, mais uma vez, reconhecidas, na recente Auditora de Acompanhamento Semestral da Certificação do Sistema de Gestão Empresarial na vertente da Responsabilidade Social.

Tendo como suporte a norma internacional SA8000 (que a empresa tem em implementação desde 2013), este Sistema de Gestão orienta as empresas para as boas práticas de ética empresarial e para uma gestão socialmente responsável.

Nas auditorias semestrais, a entidade certificadora SGS tem vindo a reconhecer as práticas que a Esposende Ambiente desenvolve para dar cumprimento às premissas desta norma.

Entre esses requisitos está a total rejeição de práticas discriminatórias de qualquer tipo (género, raça, religião, orientação sexual, etc), de trabalho infantil ou de trabalho forçado ou compulsório; a garantia de liberdade de associação e direito à negociação colectiva; a paridade nas remunerações que, no mínimo, devem garantir a subsistência dos colaboradores; a promoção de horários de trabalho justos e com respeito pelo pelos períodos de descanso obrigatório; e, ainda, a promoção das melhores condições de trabalho, disponibilizando todos os meios e a formação necessários para que os seus colaborador es trabalhem de forma segura e saudável.

Para dar cumprimento a estas premissas, a Esposende Ambiente foi um pouco mais longe, criando um Código de Ética, que não só baseia a conduta dos seus colaboradores como deve ser subscrito pelos seus fornecedores.

“Para além de um conjunto alargado de acções internas, a Esposende Ambiente procura também influenciar de forma positiva a sociedade, desde logo, a criação de tarifários sociais que procuram auxiliar os clientes que mais dificuldades têm em fazer face aos custos associados aos serviços prestados pela empresa”, refere a empresa municipal em comunicado, acrescentando que neste âmbito enquadram-se também todas as actividades desenvolvidas pelo Centro de Educação Ambiental.

Além disso, procura igualmente influenciar positivamente os seus clientes e fornecedores, participa em acções de voluntariado e colabora com vários agentes, como associações civis, Bombeiros, escolas, Município, Banco Alimentar, entre outros.

Quanto à formação dos colaboradores, que já era uma permanente aposta da empresa, a implementação da Responsabilidade Social veio trazer novos temas às acções de formação e sensibilização como, por exemplo, a igualdade de género, a violência doméstica, a alimentação saudável, a gestão doméstica, o cancro da pele, entre outros.

Comente este artigo

Faça login ou registe-se gratuitamente para poder comentar este artigo.



comentários

Não existem comentários para este artigo.

Últimos artigos das categorias relacionadas