Famalicão lidera Quadrilátero no índice da transparência municipal

Entre os municípios com mais de 100 mil habitantes, Vila Nova de Famalicão regista o terceiro melhor resultado nacional no Ranking do Índice de Transparência Municipal 2016, ocupando a 42.ª posição entre os 308 municípios do país.

Deduz-se da classificação obtida que a Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão disponibiliza cada vez mais informação sobre a sua actividade no portal on-line.

No ranking elaborado pela TIAC - Transparência e Integridade - Associação Cívica, a autarquia famalicense surge como uma das mais transparentes entre os municípios de grande dimensão, com um resultado objectivo de 77,7 pontos, numa escala de zero a 100.

Feita a análise, destaque ainda para o lugar que Famalicão ocupa no quadro dos municípios que integram a associação do Quadrilátero Urbano, posicionando-se à frente de Guimarães, Barcelos e Braga.

O esforço da Câmara de Famalicão em disponibilizar o máximo de informação através do seu portal torna-se evidente quando analisadas as pontuações obtidas pela autarquia desde a primeira edição do índice — 41 pontos em 2013; 55 em 2014; 61,6 em 2015; e 77.7 pontos nesta última.

Apesar de desvalorizar a comparação com outros municípios, o presidente da Câmara Municipal, Paulo Cunha, não deixa de ter consciência da relevância dos resultados agora divulgados.

“Mais importante do que os rankings é a necessidade de termos cidadãos cada vez mais informados e a par da actividade do executivo municipal. O Portal do Município é um veículo fundamental para cumprir este objectivo”, remata Paulo Cunha.

