A 3ª edição da Feira de Troca de Sementes de Paredes de Coura regressa amanhã ao Centro Cultural da vila, numa organização do Município e da Associação Quinta das Águias, em colaboração com o Agrupamento de Escolas de Paredes de Coura.

Esta iniciativa tem como objectivo proporcionar o encontro e convívio entre pessoas que valorizam a preservação de sementes e plantas locais, face ao perigo de extinção e devido ao desequilíbrio dos ecossistemas.

A preservação das sementes autóctones é de uma importância vital, pois têm-se adaptado ao clima específico e às condições do solo da região ao longo de gerações.

Este tipo de sementes são cada vez mais raras, tendo vindo a ser substituídas por sementes comerciais. Com a troca de sementes proporciona-se o acesso às sementes originais, de maneira a que possam ser cultivadas e mantidas vivas.

A Feira de Troca de Sementes está inserida no projecto ‘Educar para o Futuro - Terra’, orientado pelo Serviço Educativo do Município.

Os alunos do 5º e 6º anos do Agrupamento das Escolas de Paredes de Coura, estão a realizar actividades relacionadas com a iniciativa: a apresentação do Banco de Germoplasma, o projecto da bolota, com diferentes fases desde a sua recolha, secagem e moagem de forma a transformá-las em farinha, o processo de germinação das bolotas na estufa do município, a execução da horta biológica, um jardim de ervas e flores comestíveis e um pomar com árvores e arbustos de frutos.

Os alunos estão envolvidos em todas as etapas, desde o semear e plantar ao cuidar e, finalmente, o colher e preservar para futura utilização ao nível de alimentação e para no próximo ano 'lançar à terra'.

Ainda no âmbito destas iniciativas, decorre uma acção de recolha de sementes locais, sua preservação e organização de eventos de troca de sementes, criação de um banco de sementes locais, visitas à Quinta das Águias.

O Município de Paredes de Coura já anunciou a intenção de que estes projectos evoluam favoravelmente e tenham continuidade nos anos futuros.



