Empresários aplaudem novos acessos mas insistem em isenção na A28

A Confederação Empresarial do Alto Minho (CEVAL) congratulou-se ontem com os investimentos em acessibilidades recentemente anunciados pelo Governo mas voltou a reivindicar a isenção de portagens na A28 e eliminação do pórtico de Neiva, daquela auto-estrada.

Em comunicado, a CEVAL, presidida por Luís Ceia, que é também líder da Associação Empresarial de Viana do Castelo (AEVC), adiantou que “em matéria de acessibilidades, a região continua a reivindicar a eliminação do pórtico do Neiva, instalado à entrada de uma zona industrial do concelho, a isenção de portagens naquela autoestrada que liga Viana do Castelo ao Porto e a sua conclusão até Valença, bem como a valorização do aeroporto Sá Carneiro”.

“Estamos numa região transfronteiriça com características únicas. A CEVAL continuará a estar envolvida e será parceira na promoção do investimento, da inovação e do aumento da competitividade empresarial e territorial”, sustentou a instituição.

Para o responsável das duas associações empresariais, o pórtico de Neiva da A28 “constitui uma incongruência sobretudo numa altura em que se fazem todos os esforços para captar investimento para o concelho e se taxa a entrada numa zona empresarial”.

“O pórtico constitui um entrave aos movimentos pendulares, intra e inter concelhios sem que nada justifique a sua implantação no local”, sustentou, garantindo que a sua eliminação seria uma “medida reduzida mas eficaz, um incentivo à circulação de pessoas e bens provocada pela maior facilidade de acesso e diminuição dos custos associados”.

Na nota, a CEVAL refere que “os últimos tempos têm sido extremamente favoráveis para as expectativas e anseios do Alto Minho”, mas garante que “irá estar atenta à concretização” dos investimentos recentemente anunciados.

Como exemplos apontou a empreitada de electrificação da linha do Minho entre Nine e Viana do Castelo, o lançamento do concurso público para obra similar entre Viana do Castelo e Valença, os investimentos no porto de mar para a melhoria das acessibilidades marítimas e terrestres, bem como a valorização das áreas empresariais de Formariz, em Paredes de Coura, e de Lanheses, em Viana do Castelo.

Para a CEVAL, “a concretizarem-se estas acessibilidades, quer na forma quer na calendarização, estarão satisfeitas muitas das constantes reivindicações e exigências das associações empresariais, onde se incluem as da Galiza, os agentes económicos e as instituições do Alto Minho”.

