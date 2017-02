Farmacêutica detida por alegada fraude ao SNS

Uma farmacêutica de 48 anos foi detida pela Polícia Judiciária na sequência de buscas realizadas num farmácia em Vermoim, concelho de Vila Nova de Famalicão, no âmbito de investigações a práticas de fraude ao Sistema Nacional de Saúde (SNS).

A Polícia Judiciária, através da Directoria do Norte, realizou as diligências no âmbito de inquéritos titulados pelo Ministério Público, no caso o Departamento de Investigação e Acção Penal (DIAP) do Porto.

A farmacêutica detida, proprietária e directora da farmácia visada, está 'fortemente indiciada pelos crimes de burla qualificada, corrupção, falsificação de documento agravado e falsidad e informática.

De acordo com os elementos apurados, a actividade criminosa passava por um esquema fraudulento de venda fictícia de medicamentos através da emissão de receitas médicas fictícias, a fim de que a taxa de comparticipação paga pelo Estado revertesse para os suspeitos, refere a PJ em comunicado.

A investigação prossegue no sentido de determinar todas as condutas criminosas e o seu alcance, bem como o prejuízo total causado ao Estado Português através de comparticipações obtidas fraudulentamente do SNS.

A detida foi presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação de eventuais medidas de coacção.



