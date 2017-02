Prazos esgotam-se para famílias do Bairro dos Falcões

O impasse mantém-se e os prazos esgotam-se para as seis famílias que se recusam sair do bairro dos Falcões para a Praceta Padre Sena de Freitas, onde a Bragahabit - Empresa Municipal de Habitação de Braga - alugou oito apartamentos para realojar as respectivas famílias.

Na contagem decrescente para a demolição do bairro dos Falcões, cujos terrenos serão utilizados pelos Transportes Urbanos de Braga (TUB) para a expansão do parque desta empresa municipal, Vítor Esperança, administrador da Bragahabit, garantiu ao ‘Correio do Minho’ que tem feito todos os esforços possíveis para encontrar a melhor solução. Porém, adianta Vítor Esperança, “os prazos começam a esgotar-se para iniciar o processo de demolição que deverá acontecer até Março. Estamos a fazer um esforço final para dar resposta às pretensões destas pessoas, mas, caso não se encontre uma alternativa viável, a solução irá passar pela saída ‘forçada’ das famílias”.

Vítor Esperança explica que inicialmente eram oito famílias, mas duas encontraram espaços alternativos à Praceta Padre Sena de Freitas, aceitando outra das possibilidades que tinha sido apresentada pela Bragahabit. Segundo o responsável da empres a municipal de habitação os argumentos apresentados pelas famílias são diversos, alegando desavenças com alguns moradores da Praceta Padre Sena de Freitas.

Vítor Esperança recorda que as famílias tiveram tempo suficiente para encontrar soluções. O processo já se arrasta há mais de um ano e meio e os “esforços estão a atingir o limite”, uma vez que Março é o mês apontado como limite para a demolição do do bairro dos Falcões.

Recorde-se que este processo tem sido alvo de muita contestação não só dos moradores do bairro dos Falcões, mas também da comissão de moradores da Praceta Padre Sena de Freitas que aponta o dedo à câmara municipal, mais concretamente à Bragahabit, “pela falta de sensibilidade social, deslocando famílias inteiras do Bairro da Ponte de Falcões para a praceta criando novos bairros sociais”. Óscar Esteves, da Comissão de Moradores Padre Sena de Freitas, disse aos jornalistas que a “praceta não tem condições para os que lá vivem e muito menos para receber novos moradores. Nós não temos condições físicas para albergar mais ninguém. Não temos um parque de estacionamento, as crianças não têm jardim para brincar e agora querem colocar mais famílias”.

