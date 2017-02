Famalicão Fashion dinamiza comércio

O Museu da Indústria Têxtil da Bacia do Ave acolhe, no dia 29 de Abril, a I edição do Famalicão Fashion.

Organizada por uma empresa privada de eventos, a iniciativa tem como finalidade promover o comércio famalicense. “Este evento tem como carácter principal promover o comércio tradicional do concelho, a cultura (aproveitando a rede de museus e edifícios emblemáticos de Vila Nova de Famalicão) e ao mesmo tempo damos a conhecer o que Famalicão tem de melhor, enquanto moda, enquanto cultura”, afirmou Ricardo Azevedo, promotor do evento.

Pela ‘passarelle’ deverão passar cerca de 30 modelos do concelho, que vão mostrar as criações apresentadas por cerca de uma dezena de lojas.

Os modelos serão seleccionados através de um ‘casting’ a realizar no dia 4 de Março, no Museu da Indústria Têxtil da Bacia do Ave.

O modo como vai decorrer o evento será explicado ao pormenor aos comerciantes nas reuniões que a organização pretende fazer individualmente.

A iniciativa conta com o apoio logístico da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, para quem o desfile é encarado com “uma mais-valia, porque apresenta uma característica muito interessante que é ser um projecto que envolve os parceiros locais, o facto de ter tudo a ver com um dos equipamentos culturais do município, que é o Museu da Indústria têxtil e a importância que a moda tem no concelho de Vila Nova de Famalicão, referiu Nélson Pereira, chefe da Divisão de Cultura e Turismo da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão.

A Associação Comercial de Industrial de Famalicão (ACIF), associou-se também à iniciativa por permitir “a divulgação do comércio, a divulgação da moda e da cultura famalicense” acrescentou Xavier Ferreira.

O presidente da ACIF adiantou ainda que eventos como este são fundamentais, na medida em que “estamos numa fase de alguma dificuldade económica no comércio de proximidade.”



