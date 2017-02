Município de Esposende assegura qualidade e segurança alimentar das refeições escolares

autor Redacção num. de artigos 31080

Integrado na sua política de Saúde Pública, o Município de Esposende continua a assegurar um conjunto de serviços à rede de cantinas do concelho com preparação de refeições escolares, contribuindo, deste modo, para o fornecimento de refeições saudáveis, equilibradas, seguras e apelativas.



Em cada ano letivo, a Câmara Municipal assegura o acompanhamento a estas cantinas, que podem integrar equipamentos escolares ou sociais, assente em três eixos de atuação: na análise das ementas, de modo a serem distribuídas às crianças em idade escolar refeições nutricionalmente equilibradas e saudáveis; na implementação de pré-requisitos e requisitos que asseguram a necessária segurança alimentar, por forma a minimizarem-se situações de risco de ocorrência de intoxicações alimentares, incluindo um controlo analítico periódico por amostragem; e na disponibilização de formação constante a todos os que preparam e distribuem as refeições para este público, bem como a realização de ações que visam a educação alimentar no contexto da cantina escolar.



No âmbito do plano de formação, preparado anualmente, e que se destina aos manipuladores alimentares responsáveis pela confeção e distribuição das refeições escolares, e após a realização de um diagnóstico de necessidades, está prevista, para este ano letivo, a realização de três ações. A primeira, a realizar no dia 1 de março, visa abordar a temática da higienização, quer ao nível dos espaços e utensílios onde são manipulados os alimentos, quer ao nível pessoal.



“A relação da criança com o alimento - Comportamentos alimentares” é a ação a realizar nos dias 10 e 11 de abril, direcionada para os técnicos que diariamente acompanham a distribuição da refeição. Pretende-se dotar estes técnicos de conhecimentos que permitam conhecer o comportamento alimentar das crianças e o seu impacto sobre o desenvolvimento psicossocial e emocional, a relação da criança com os alimentos desde a infância à adolescência, bem como os problemas do comportamento alimentar, designadamente as suas causas e efeitos.



A última ação, prevista para os dias 27, 28 e 29 de junho, terá uma componente totalmente prática sobre “Técnicas de cozinha” e destina-se aos cozinheiros. O objetivo é que possam conhecer e testar métodos e técnicas saudáveis e apelativas para as crianças em idade escolar, usar alimentos que são muitos vezes rejeitados por desconhecimento do modo de preparação, e que por vezes apresentam um elevado valor nutricional, bem como conhecer novas técnicas de empratamento que apelem aos sentidos das crianças.



As inscrições para estas ações poderão ser efetuadas através do e-mail municipio.esposende@cm-esposende.pt ou do link https://goo.gl/forms/aNBHaDJAryTGuwiF2.



No que se refere à formação para as cantinas escolares, foram já realizadas ao longo dos anos diversas ações que abordaram variados conceitos ao nível da segurança alimentar, bem como as principais regras na elaboração de ementas, técnicas de cozinha, nutrição, entre outros, que envolveram a participação de mais de 200 formandos.



Tendo em conta que durante a preparação, confeção, e armazenamento dos alimentos é necessário assegurar determinadas condições de higiene, e garantir o cumprimento de determinados princípios de segurança alimentar, a fim de se eliminarem potenciais riscos de transmissão de infeções ou de outras doenças de transmissão alimentar, é efetuado um acompanhamento sistemático às cantinas que preparam e distribuem refeições escolares, de forma a garantir estes pressupostos. Neste âmbito, o Município tem ainda implementado um sistema de controlo analítico, que integra a realização de análises microbiológicas, quer aos alimentos nas suas diferentes fases de preparação, confeção e distribuição, quer à água utilizada, aos manipuladores, superfícies, utensílios e equipamentos.



*** Nota da C.M. de Esposende ***

Comente este artigo

Faça login ou registe-se gratuitamente para poder comentar este artigo.



comentários

Não existem comentários para este artigo.

Últimos artigos das categorias relacionadas