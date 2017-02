Conferência das Cidades do Arco Atlântico reúne na Corunha

O Presidente da Câmara Municipal de Viana do Castelo e das Cidades do Arco Atlântico, José Maria Costa, marca hoje presença no encontro organizado pelas Cidades do Arco Atlântico para aprovar uma declaração conjunta sobre os desafios das cidades.



Neste encontro, foi abordada a questão do espaço marítimo como fator de desenvolvimento, o desenvolvimento urbano sustentável, a inovação e a regeneração urbana, a governação das cidades e ainda uma proposta de declaração conjunta - a Declaração da Corunha - sobre a relação das cidades atlânticas.



Na reunião, onde participam os membros do Comité das Regiões, eurodeputados, presidentes de Câmara de Espanha, França e Portugal, foi também apresentado por José Maria Costa o projeto de parecer aprovado no Comité das Regiões de 08 de fevereiro sobre a reabilitação das cidades e zonas portuárias.



Neste documento, as regiões europeias recomendam à Comissão Europeia e ao Conselho Europeu um reforço das políticas da União no domínio dos transportes, economia náutica e proteção do ambiente aquático. A segunda recomendação é que a União Europeia aprove medidas para a Agenda Urbana das cidades, privilegiando a reabilitação das zonas portuárias degradadas e a relação cidades-portos. A terceira recomendação prende-se com os incentivos que são necessários para melhorar as ligações e os transportes entre portos, cidades portuárias e zonas de interior.



De lembrar que Viana do Castelo aderiu à Conferência das Cidades do Arco Atlântico, instituição que representa atualmente mais de cem entidades locais e sete milhões de habitantes da faixa atlântica europeia, em Abril de 2014. É uma rede que trabalha com diferentes instituições com o objetivo de promover o papel das cidades na Europa e para destacar a especificidade do Arco Atlântico. Constituindo uma rede de cooperação territorial, visa promover a vocação marítima da costa atlântica europeia, o modelo urbano europeu, o ordenamento equilibrado e a abertura internacional e cooperação entre cidades, sendo que Viana do Castelo foi eleita para a presidência do Arco Atlântico em 2016.



