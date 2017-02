Ponte de Lima: Idosos do concelho participam em sessões de tributo a Vasco Santana

Vários centros de apoio à comunidade sénior do concelho de Ponte de Lima participaram no ciclo de cinema em homenagem a uma das figuras mais emblemáticas da comédia portuguesa - Vasco Santana - que decorreu, na semana passada, no Auditório da Biblioteca Municipal.



Ao longo de cinco dias, os idosos do Centro Social e Paroquial de Arcozelo, do Centro de Dia de Beiral do Lima e dos centros paroquiais e sociais de Santa Maria dos Anjos, de Rebordões Santa Maria, de Santa Cruz do Lima e de Calheiros puderam assistir a alguns dos maiores sucessos da filmografia de Vasco Santana, de que se destacam “O pai tirano”, “A canção de Lisboa”, “O pátio das cantigas” e “Fado: história d’uma cantadeira”, que junta o comediante à diva do Fado, Amália Rodrigues.



As películas exibidas no âmbito da homenagem a um dos ícones da época de ouro da cinematografia nacional encontram-se disponíveis para empréstimo na Sala de Audiovisuais, local onde está patente um painel biográfico com os principais momentos da vida e obra do ator.



*** Nota da C.M. de Ponte de Lima ***

