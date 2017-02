Câmara Municipal deu as boas vindas a alunos de Itália a estagiarem na Epralima

O Vereador Hélder Barros fez, em representação da Câmara Municipal, uma sessão de acolhimento e boas-vindas a um grupo de 13 alunos e 2 professores oriundos da Itália, enquadrados num projeto de parceria entre a Epralima e o European Grants International Academy consignado no âmbito do Programa Erasmus+.



O objetivo desta iniciativa é fomentar uma amostra sobre as principais características que retratam o tecido socioeducativo e económico da região do Vale d o Lima, nas áreas de conhecimento dos participantes, nomeadamente: Desenho Digital 2D e 3D.



O autarca desejou-lhes uma ótima estadia em Arcos de Valdevez e aproveitou a ocasião para fazer um breve enquadramento do concelho ao nível histórico e socioeconómico, destacando também o que de melhor se poderá encontrar na região, tanto ao nível de beleza natural, como ao nível da cultura, costumes e gastronomia.



