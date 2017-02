Rodrigo Araújo vence concurso de composições

Rodrigo Araújo, aluno do Centro Escolar de Gondizalves, foi o vencedor do concurso promovido pela União de Freguesias de Ferreiros e Gondizalves, no final do ano de 2016. O aluno arrecadou o primeiro prémio com a sua composição subordinada ao tema ‘O melhor Natal de sempre’.

A iniciativa da junta de freguesia consistiu num concurso de escrita com o objectivo de promover o gosto pela leitura e escrita tornando evidente a importância da mesma na comunidade escolar, dando-lhe visibilidade, estimulando a imaginação e potenciando a a rticulação da palavra e a leitura com as ciências, as artes e a cultura.



Participaram neste concurso todos os alunos do 4.º ano de escolaridade matriculados nos estabelecimentos do ensino básico da União de Freguesias de Ferreiros e Gondizalves.

Rodrigo Araújo conquistou o primeiro prémio, já o 2.º lugar foi para Bárbara Marques, aluna da Escola EB1 da Gandra, e o 3.º prémio foi conquistado por André Salsa, que frequenta o Centro Escolar da Naia.

Os respectivos prémios foram entregues pelo presidente da junta, João Costa.

