Os Serviços de Acção Social da Universidade do Minho (SASUM) qualificaram-se no 1.º lugar, na categoria das Grandes Empresas do Sector Público, e em 6,º lugar nacional nas Grandes Empresas no âmbito da atribuição do ‘Prémio Excelência no Trabalho 2016’.

Os SASUM, que já tinham ganho este prémio em 2013 e 2015, foi uma das 178 empresas de vários sectores de actividade (privado e público) que concorreram ao prémio e cujos resultados foram apresentados anteontem à noite, em Lisboa.



Fruto do trabalho desenvolvido em 2016, os Serviços voltaram a arrecadar este novo reconhecimento e subiram novamente ao top10 das Grandes Empresas de Portugal. Desta vez, os SASUM foram ainda mais longe, juntando ao 1.º lugar na categoria das Grandes Empresas do Sector Público, o 6.º lugar a nível nacional nas Grandes Empresas.

De salientar que, apenas duas em presas do sector público foram reconhecidas pelas suas prácticas. Os SASUM, não só voltaram a estar no top10 das Grandes Empresas de Portugal, como desta vez conseguiram ainda subir quatro posições no ranking nacional.



O Índice da Excelência - é um estudo de clima organizacional e desenvolvimento do capital humano, que foi desenvolvido pela empresa Neves de Almeida|HR Consulting em parceria com a Human Resources Portugal e o INDEG-IUL.

O estudo apura a excelência nas áreas ‘dinâmica organizacional’ (aprendizagem contínua e orientação para a estratégia e para o cliente), o ‘clima’ (confiança organizacional, justiça e bem--estar), os ‘processos’ (informação e comunicação, práticas de liderança, coordenação e integração) e a ‘gestão de RH’ (condições de trabalho, desenvolvimento de competências e gestão de talento).

