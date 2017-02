Município de Braga e Banco Local de Voluntariado ensinam informática e inglês aos seniores

O Município de Braga e o Banco Local de Voluntariado prepararam-se para promover mais dois cursos de formação para seniores nas áreas da informática e do inglês.

Os cursos, a iniciar a 21 de Fevereiro, incluem dois níveis de formação (iniciação e avançado), tendo como público-alvo pessoas com 60 ou mais anos residentes no concelho de Braga.



A participação é gratuita. As inscrições podem ser feitas até ao próximo dia 15 através de email (blv@cm-braga.pt), por telefone ou na sede do Banco Local de Voluntariado, na Rua D. Frei Caetano Brandão.

A formação irá decorrer entre os dias 21 de Fevereiro e 26 de Julho, no edifício Bragadigital, na rua Santo António das Travessas.



Recorde-se que no ano passado os dois cursos foram frequentados por mais de 160 seniores divididos por sete turmas na área de Informática e duas turmas para aprendizagem do inglês.

As formações terminam com a realização da ‘Festa do Conhecimento’.

