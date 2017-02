Marcelo Rebelo de Sousa inaugura Escola de Ciências Empresariais de Valença

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, inaugura no próximo sábado, em Valença, as novas instalações da Escola Superior de Ciências do Instituto Politécnico de Viana do Castelo (IPVC) e o Centro de Inovação e Logística de Valença.

A inauguração está agendada para as 11.30 horas, na Avenida Pinto da Mota e conta com as presenças do presidente do IPVC, Rui Teixeira, e do presidente da Câmara Municipal de Valença, Jorge Mendes.



Sendo já uma referência na região, a Escola Superior de Ciências Empresariais conta com uma ampla oferta formativa da qual se destacam os cursos de licenciatura, as pós-graduações, os mestrados e os cursos técnico superiores profissionais.



O Centro de Inovação e Logística de Valença agrega para além do campus da Escola Superior de Ciências Empresariais, o Centro de Divulgação de Ciência, o Centro de Formação Autárquico, um Ninho de Empresas e o Centro de Apoio às Actividades Empresariais da Região. Inclui ainda um auditório com capacidade para 200 pessoas sentadas, um espelho de água, uma pista de manutenção, um campo desportivo multiusos e várias praças.



O novo centro foi projectado no âmbito do Plano Portugal Logístico e custou seis milhões de euros, tendo sido financiado em 85 por cento por fundos comunitários do Programa Operacional Regional do Norte (ON2), depois de aprovada na Bolsa de Mérito da Comunidade Intermunicipal (CIM) do Alto Minho que integra os dez municípios que compõem o distrito de Viana do Castelo.

