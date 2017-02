Mais de 3500 alunos deram vida ao Corta-Mato da Coordenação Local do Desporto Escolar

São os futuros campeões olímpicos e o espelho da vitalidade da modalidade. Mais de 3500 alunos, de 92 escolas, deram vida ao Corta-Mato da Coordenação Local do Desporto Escolar - Braga, prova emblemática que teve lugar na Pista de Atletismo Irmãos Gémeos Castro, em Guimarães.

Condições climatéricas atrasaram o início da competição, mas o balanço é, extremamente, positivo.



“A chuva inicial atrasou um pouco o início da partida, mas temos muita adesão, muitas escolas e alunos a participar nesta prova, uma prova emblemática para as escolas da Coordenação de Braga. Continuamos satisfeitos com esta elevada adesão, numa competição carismática para o desporto escolar. Engloba todos os agrupamentos da Coordenação de Braga, excepto uma escola que, pelas condições climatéricas optou por não participar”, explicou Luís Covas, coordenador regional do Desporto Escolar.



O responsável diz ser uma prova “que se tem mantido em termos de praticantes” e “ está muito consolidada na nossa coordenação”, com os melhores resultados apurados para o campeonato nacional que vai correr em Torres Vedras, a 10 e 11 de Maio.

Luís Covas lembra que o futuro das modalidades passa pelo Desporto Escolar, até porque, “os futuros campeões olímpicos estão aqui e em todas as coordenações do país”.



“O futuro deles é nos clubes, seguindo a modalidade, o atletismo, quer seja no fundo, meio fundo e disciplinas técnicas. Mas o caminho é este, dizia o presidente da federação, Jorge Vieira, no ano passado, que os campeões estão aqui”, sublinhou.

Opinião idêntica tem Marta Fernandes, professora da Escola Profissional de Braga - que participou com 24 atletas - lembrando igualmente os benefícios da prática desportiva.

“É desafiante, é um dia diferente para fomentar a prática do exercício físico e divertirem-se um pouco. Saem do meio escolar, vêm aqui lutar por uma medalha ou algo mais”, realçou a docente.

