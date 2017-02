Fado Violado no Theatro Circo

A fadista Ana Pinhal e o guitarrista Francisco Almeida ousaram cruzar estilos musicais distantes e fizeram nascer Fado Violado.



Em jeito de encontro improvável, os Fado Violado vêm ao Theatro Circo a 17 de fevereiro (21h30) para dar a conhecer o primeiro resultado da aventura que tem sido transformar e recriar o Fado, emprestando-lhe a densidade e cores vibrantes do Flamenco.

Depois do lançamento do single “A Rosinha dos Limões” que empresta nova roupagem ao clássico de Max, a banda apresenta-se agora em concerto com aquela que consideram a primeira síntese do seu trabalho, o álbum “A Jangada de Pedra”.



O projecto nasceu em Sevilha no ano de 2008 quando Ana Pinhal e Francisco Almeida, na altura a residir na cidade para aprenderem Flamenco, foram convidados por um par de bailarinos de Tango argentino a desenvolver um pequeno espectáculo onde o Fado seria bailad o ao ritmo dessa arte argentina. Com um reportório fadista ainda restrito, Ana e Francisco abraçaram a tarefa de o ampliar, o que aconteceu muito naturalmente numa linguagem já influenciada por formas e conteúdos flamencos. O resultado foi a reinterpretação de alguns dos fados mais conhecidos com o ritmo, energia e cor flamenca e o destino dos Fado Violado estava traçado.



Desde então, os Fado Violado têm partido da tradição e viajam pela Península Ibérica recriando o Fado e acrescentando-lhe a densidade do Flamenco mas sem nunca se afastar da branca, mágica, viajante mas melancólica Lisboa.



Ambos portuenses, Ana Pinhal e Francisco Almeida têm ainda em comum o facto de desde cedo partilharem o gosto pelas artes, designadamente pela música que acabou por ser o elo de ligação entre os dois, tendo a sua primeira colaboração profissional acontecido nos já extintos e badalados BoiteZuleika.



