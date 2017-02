Artur Jorge e Martínez convocados para o jogo com o Boavista

Jorge Simão convocou Artur Jorge e Martínez para a deslocação ao terreno do Boavista. O defesa central de 22 anos subiu da equipa B para a principal no decurso da temporada, por causa das constantes lesões dos seus companheiros de posição, e já leva 17 jogos cumpridos em todas as competições da equipa principal dos minhotos.



Na última ronda (1-1 com Estoril), Artur Jorge ficou de fora da convocatória, mas voltou aos eleitos do técnico em virtude da lesão de Velázquez. De volta está ainda o médio argentino Martínez, que pouco tem jogado na época de estreia no B raga.



De fora do jogo com os boavisteiros ficam Vukcevic e Assis, castigados, tal como os lesionados Velázquez, Mauro, Wilson Eduardo e Hassan.



A lista dos convocados é a seguinte: - Guarda-redes: Matheus e Marafona. - Defesas: Baiano, Paulinho, Artur Jorge, Marcelo Goiano, Rosic, Ricardo Ferreira. - Médios: Battaglia, Martínez, Gamboa. - Avançados: Fede Cartabia, Ricardo Horta, Pedro Santos, Alan, Rui Fonte, Stojiljkovic, Rodrigo Pinho.



O jogo entre SC Braga e Boavista realiza-se amanhã, pelas 20.15 horas, no Estádio do Bessa.

