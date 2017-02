Esposende: Dia dos Namorados e Carnaval dão mote às actividades de fevereiro da Casa da Juventude

O Dia dos Namorados e o Carnaval dão o mote às actividades de fevereiro da Casa da Juventude de Esposende.



Assim, no âmbito das comemorações do Dia dos Namorados decorre, até ao dia 12, o Concurso “I love my selfies”, dirigido a maiores de 13 anos. As selfies têm que ser captadas na Casa da Juventude e ter como temática o Dia dos Namorados.



Integrado nas “Oficinas na Casa…”, no dia 13, às 14h30, terá lugar uma oficina dedicada ao Dia dos Namorados, denominada “Um postal feito com amor”. Esta actividade destina-se a crianças e jovens com idades entre os 6 e os 12 anos, que terão a oportunidade de personalizar um postal alusivo a este dia. A participação é gratuita, mas limitada a 12 participantes.



Já no dia 24, às 14h30, a Casa da Juventude promove uma oficina de “Máscaras de Carnaval”. As crianças são desafiadas a usar a criatividade e imaginação na decoração da máscara, dando-lhe o seu toque personalizado. Esta actividade é gratuita, contudo limitada a 12 participantes, devendo as inscrições ser efectuadas até ao dia 22.



A Casa da Juventude continua, de resto, a desenvolver o Torneio FIFA 2016, competição onde os jovens podem colocar à prova os seus dotes para o futebol virtual, sendo que a participação é gratuita e limitada a 20 participantes. Outra actividade regular e gratuita é o torneio de matraquilhos, direccionado também para os jovens do concelho, limitada a 20 participantes.



Para além de um equipamento de lazer, a Casa da Juventude é, também, espaço de estudo, pelo que se mantém a actividade “Study Day”, às quartas-feiras, com o intuito de motivar os jovens para uma boa prática escolar, num ambiente mais descontraído e informal.



Com o objectivo de assinalar o Dia Europeu Internet Mais Segura, que se comemora a 7 de fevereiro, no Espaço Internet da Casa da Juventude, foram desenvolvidas, nesse dia, diversas actividades para crianças e jovens, como jogos e vídeos de sensibilização/informação, bem como a promoção e divulgação do guia para a segurança na Internet e do guia facebook para jovens.





