O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, irá presidir à cerimónia de inauguração, no próximo dia 18 de fevereiro, do Centro de Inovação e Logística de Valença [CILV] e do campus universitário da Escola Superior de Ciências Empresariais do Instituto Politécnico de Viana do Castelo [ESCE-IPVC] num investimento que ronda os 6 milhões de euros.



A obra, que foi financiada em 85% pelo Eixo Prioritário III, do Programa Operacional Regional, O.N.2, depois de aprovada uma Bolsa de Mérito da CIM Alto Minho, conta ainda com estruturas de apoio ao tecido empresarial e pretende ser uma das alavancas para o desenvolvimento da região transfronteiriça. A cerimónia de inauguração, que se realizará na Avenida Pinto da Mota, pelas 11h30, contará ainda com as presenças do Presidente do Instituto Politécnico de Viana do Castelo, Rui Teixeira, e do Presidente da Câmara de Valença, Jorge Mendes.



A ESCE-IPVC



A ESCE-IPVC é a estrutura dinamizadora das diversas valências em funcionamento no CILV numa estreita interligação com o tecido empresarial e com as instituições da região. Sendo já uma referência na região, a ESCE -IPVC conta com uma ampla oferta formativa da qual se destacam os cursos de licenciatura, as pós-graduações, os mestrados e os cursos técnico superiores profissionais. A ESCE-IPVC, para além do seu importante contributo para o desenvolvimento do concelho, te m-se destacado a nível nacional pelo seu inovador projeto educativo, com forte ligação ao tecido empresarial da região, e pelo fomento de competências para o empreendedorismo como o projeto inovador e pioneiro em Portugal, o PII - Projeto Individual Integrado, que levou a que todas as disciplinas das licenciaturas trabalhassem em torno da criação de um negócio para cada estudante. A ESCE-IPVC destaca-se igualmente pela organização regular de conferências, seminários, exposições e outros eventos e atividades de disseminação de conhecimento.



O CILV



O CILV agrega para além do campus da ESCE-IPVC, o Centro de Divulgação de Ciência, o Centro de Formação Autárquico, um Ninho de Empresas e o Centro de Apoio às Atividades Empresariais da Região. A par destas estruturas de ensino e de apoio à ciência e à atividade empresarial, o centro inclui um auditório com capacidade para 200 pessoas sentadas, um espelho de água, uma pista de manutenção, um campo desportivo multiusos e várias praças. O CILV foi um dos doze centros projetados em 2008 no âmbito do Plano Portugal Logístico e custou seis milhões de euros. O financiamento desta empreitada foi suportado por fundos comunitários do Programa Operacional Regional do Norte (ON2) em 85 % depois de aprovada na Bolsa de Mérito da Comunidade Intermunicipal (CIM) do Alto Minho que integra os dez municípios que compõem o distrito de Viana do Castelo.

