Bracarenses na rota do legado do ‘oculto’ arcebispo Agostinho

Arcebispo dos mais importantes da história da cidade, D. Frei Agostinho de Jesus é uma figura “um pouco oculta”, razão que levou as associações Braga+ e JovemCoop a escolher o fundador dos conventos do Pópulo e do Salvador como inspirador de mais uma visita guiada ao património bracarense. Igreja do Pópulo, Convento do Salvador, Fonte da Pracinha, Largo do Paço e Capela de S. Victor-o-Velho foram, ontem à tarde, pontos de passagem do roteiro ‘Um Agostinho na Cidade’, que deu a conhecer “um homem notável, inteligente e dinâmico”.



Rui Ferreira, o guia do roteiro, classificou o governo do arcebispo falecido em 1609 como “vinte anos muito pródigos” da história de Braga.

Para além dos conventos que mandou construir em cumprimento da reforma da Igreja Católica decretada no Concílio de Trento, o arcebispo membro da Ordem de S. Agostinho preocupou-se também com problemas seculares.



Para a melhoria do abastecimento de água à cidade de Braga mandou construir cinco chafarizes.

A ele se deve também a construção de açougues e a melhoria dos aposentos dos mercadores da cidade.

Chamado pelo rei Filipe II para arcebispo de Braga em 1588, D. Frei Agosti nho de Jesus mandou erigir o Convento do Pópulo (Collegio de Nossa Senhora do Pópulo) com o objectivo de melhorar a formação do clero bracarense, carente que estava de bons pregadores com formação teológica.

A construção da casa foi demorada e concluída já depois da morte do seu mentor.



Para lá do Convento e Igreja do Pópulo, repositórios de muita História da cidade de Braga, Frei Agostinho de Jesus mandou também erguer o Convento do Salvador ( actual Lar Conde de Agrolongo) para, também em cumprimento das normas do Concílio de Trento, instalar as monjas beneditinas de Vitorino das Donas, acusadas de “quotidiano pouco condizente com o seu estatuto” naquela localidade limiana.



No plano religioso, o arcebispo foi devoto das relíquias de santos, fez ressugir o culto de S. Victor e instituiu a Procissão dos Passos.

É da sua responsabilidade a construção em Braga da primeira via sacra monumentalizada que Portugal conheceu. “Foi devoto e homem de acção”, sintetizou Rui Ferreira nesta primeira visita guiada ao património bracarense em 2017, iniciativa que a presidente da JovemCoop, Margarida Pereira, defende como contributo para levar “mais bracarenses a conhecer melhor a cidade”.

