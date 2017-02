Inscrições abertas para Via Sacra de Maximinos

A organização da Via Sacra de Maximinos anunciou abertura de inscrições até 26 de Fevereiro para a participação neste evento, devendo os interessados registar-se em www.viasacrademaximinos.pt ou na sede da União de Freguesias de Maximinos, Sé e Cividade.

O projecto Via Sacra de Maximinos teve início em 2005 com o objectivo de dar a esta comunidade um período de reflexão e oração no início da semana maior da liturgia cristã.



Com uma organização essencialmente jovem, a sua irreverência rapidamente tornou este momento catequético de abrangência e envolvimento de toda a cidade.

Percorrida mais de uma década, este evento afirmou-se como marca cultural da comunidade maximinense, ultrapassando em muito as fronteiras de Maximinos.



Francisco Mota, coordenador geral do evento, afirmou que “o ano de 2016 confirmou os créditos da Via Sacra ao Vivo como evento litúrgico e catequético, mas sobretudo como um dos ensejos altos da Semana Santa de Braga, sendo reconhecido como um momento de partilha cultural e inter-religioso”.



Segundo a organização, a Via Sacra de Maximinos traduziu-se num projecto intergeracional, “desenvolvido por voluntários e com uma equipa em que deu para lá dos limites das suas forças”.

Francisco Mota realça que “na última edição apresentámos cerca de 250 figurantes, 10 cenários, 15 estações, 6 coordenadores e mais de 90 pessoas envolvidas no staff, desde autoridades a voluntários”, o que “traduz bem a dinâmica e a responsabilidade de quem abraça este projecto de forma completamente desprendida.”



O coordenador acrescenta que “é desta forma que queremos continuar a trabalhar com a comunidade para uma comunidade cada vez maior”.

“É com dedicação e orgulho que nos dedicamos a este projecto com o objectivo de recriar um momento de reflexão e celebração da paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo.



As encenações, as leituras, os cânticos e toda a logística inerente, são escolhidos com especial cuidado, de forma a propiciar uma introspecção e vivência do caminho que Cristo percorreu até ao calvário, acompanhando-o no seu sofrimento e no seu amor. Mas só com o envolvimento de toda a comunidade será possível darmos corpo aquele que já é sem sobra de dúvidas o momento alto da cultura da nossa União de Freguesias”, afirmou o coordenador geral da Via Sacra de Maximinos.

