Município de Esposende atribui 65 mil euros de financiamento para intervenção em Fão

Na sequência da candidatura apresentada pela Esposende Ambiente ao POSEUR - Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos, o Município de Esposende viu aprovado o financiamento da intervenção ‘Reperfilamento e infraestruturação da Rua de Serpa Pinto entre a Rua das Pedreiras e a Rua Forno da Cal’, em Fão, no tocante à componente do saneamento de águas residuais da operação.



A cerimónia de colocação da primeira pedra desta empreitada realiza-se hoje às 15 horas.

Promovida num agrupamento de entidades adjudicantes em que participa a Câmara Municipal de Esposende e a Esposende Ambiente, a empreitada, que representa um investimento global na ordem dos 363 mil euros, será financiada pelo Fundo de Coesão, ao abrigo do domínio temático ‘Preservar e proteger o ambiente e promover a eficiência energética’ do PO SEUR, no montante de 65 mil euros, correspondente a 85% do valor elegível (76 mil euros).



Esta intervenção, com prazo de execução previsto de 270 dias, reveste-se da maior relevância, na medida em que o troço da Rua Serpa Pinto entre a Rua das Pedreiras e a Rua Forno da Cal não possui rede de drenagem de águas residuais domésticas. O tratamento do efluente gerado nas edificações é efectuado em fossas sépticas e poços sumidouros, nas propriedades privadas, o que se configura com uma realidade indesejável ao nível da qualidade de vida dos habitantes desses arruamentos, assim como também de potenciais problemas de cariz ambiental considerando as soluções em presença para o tratamento dos efluentes domésticos ge rados.



No cruzamento da Rua Serpa Pinto com a Rua das Pedreiras existe já rede drenagem de águas residuais domésticas, que recolhe os efluentes da área urbana com atividades económicas e empresariais de Fão, cuja ligação só será possível com a execução de rede na Rua Serpa Pinto.



Esta intervenção permitirá, assim, servir 62 habitações e permitir a entrada em funcionamento de uma rede que serve já 22 utilizadores, domésticos e não domésticos, e representará a conclusão da infraestruturação de uma relevante área que drena para o subsistema de Esposende, optimizando a capacidade instalada, nomeadamente das recentes infraestruturas executadas pelo sistema “em alta”, Águas do Norte, SA, e que incluem a nova ETAR de Esposende.



A intervenção mais importante neste arruamento será ao nível da rede de drenagem de águas residuais domésticas, sendo, no entanto, oportuno o melhoramento do escoamento das águas pluviais, pelo que se torna tecnicamente necessária, dada a reduzida largura do arruamento, a remodelação da rede de abastecimento de água, de forma a proceder à sua adaptação aos novos alinhamentos.



De salientar que no sistema “em alta” foram investidos no concelho cerca de 24 milhões de euros, quer ao nível de intercetores e estações elevatórias de águas residuais, quer também na completa requalificação de duas estações de tratamento de águas residuais (Esposende e Marinhas), sendo, pois, da maior relevância que o sistema “em baixa” acompanhe este aumento de capacidade, aumentando a sua taxa de cobertura.

