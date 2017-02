Famalicão afirma-se como cidade têxtil nacional

Vila Nova de Famalicão quer reforçar a sua importância como cidade capital do têxtil e vestuário em Portugal. É com base neste ambicioso, mas realista propósito, que a Câmara Municipal apoia a primeira conferência internacional do têxtil e vestuário do país, a iTechStyle Summit, organizada pelo Citeve, e que nos próximos dias 13 e 14 de Fevereiro, no Terminal de Cruzeiros do Porto de Leixões, vai reunir centenas de players inovadores da indústria, fornecedores de tecnologia, investigadores, cientistas, profissionais e estudantes, nacionais e europeus.



O Norte de Portugal é a região da Europa de maior relevância para o sector. Vila Nova de Famalicão é o epicentro dessa região que acolhe uma fileira completa, estruturada, flexível e dinâmica e onde, num raio de 60 quilómetros, a indústria têxtil pode oferecer ao cliente todas as soluções necessárias dentro da cadeia de produção. Acresce que Vila Nova de Famalicão é considerado também o concelho onde o sector têxtil e vestuário tem a grande força do seu desenvolvimento, com grandes marcas e empresas produtoras e reconhecidas infraestruturas tecnológicas e de inovação.



Uma conjugação de factores que Paulo Cunha está cada vez mais apostado em capitalizar, agora através da iTechStyle Summit e, dentro em breve, com a participação do município no Cluster Têxtil de Portugal, cuja missão assenta na promoção do desenvolvimento integrado e sustentável do agregado económico envolvendo têxteis, vestuário e têxteis de aplicação técnica, tendo igualmente o Citeve como entidade pivô.



“Apoiar o iTechStyle Summit vai de encontro à nossa ambição legítima de afirmar Vila Nova de Famalicão de consolidar a cidade como capital do têxtil e vestuário em Portugal. Estamos também a sinalizar a atractividade do território para a iniciativa empresarial e ainda a valorizar a imagem de um sector cada vez mais robusto e importante para a economia do país. É, portanto, uma iniciativa relevante para a atividade económica municipal e com benefícios para as empresas e para a competitividade do nosso concelho, em evidente sintonia com a missão do Famalicão Made IN”, afirmou Paulo Cunha, no final da última reunião do executivo municipal.



O colectivo de vereadores aprovou por unanimidade a proposta de atribuição de apoio financeiro à conferência, de que a autarquia é a principal entidade patrocinadora.

A iTechStyle Summit pretende ser uma importante plataforma de debate e reflexão sobre o conhecimento científico e tecnológico actual, sem esquecer as questões relacionadas com as políticas públicas para o sector.

