Câmara de Ponte de Lima declara saúde financeira

autor Redacção num. de artigos 31099

O Município de Ponte de Lima posiciona-se no Anuário Financeiro dos Municípios Portugueses 2015 “de forma bastante positiva relativamente a um conjunto de importantes indicadores contribuindo, para tal, os resultados obtidos pela gestão económica e financeira que tem vindo a ser promovida pela autarquia”, destacou o executivo municipal.



Em comunicado, os autarcas consideram que aquela publicação expressa “os resultados alcançados num cenário de grande esforço em termos de gestão, com um controlo ainda mais apertado da despesa e onde o orçamento municipal teve de ser claramente mais baixo por força da redução das transferências da Administração Central, acumulando uma perda no total de receita de mais de 7,8 milhões de euros desde 2010”.



“Existe também um conjunto de receitas das quais o Município abdica e que irá continuar a abdicar enquanto for financeiramente sustentável”, relevam os responsáveis autárquicos, considerando que “o orçamento municipal poderia ser inflaccionado com base nesses valores.

Os benefícios fiscais representam uma perda de receita de cerca de 2,6 milhões de euros por ano.

O executivo presidido por Vítor Mendes faz notar que 103 municípios, em 2015, tinham aderido ao PAEL - Apoio à Economia Local, que surgiu para a regularização do pagamento de dívidas vencidas há mais de 90 dias.



Este programa, com a dotação de mil milhões de euros, permite aos municípios elegíveis estabelecerem contratos de empréstimos com o Estado.

Estes municíp ios aderentes viram-se obrigados, na sua maioria, a aplicar as taxas máximas para os impostos e serviços municipais, na perspectiva de acelerar a sua recuperação financeira. Não foi o caso de Ponte de Lima que, não tendo necessidade de recorrer a estas ajudas, conseguiu manter as medidas relativas aos benefícios fiscais e dar continuidade às baixas taxas e tarifas praticadas pelos serviços municipais.



Por outro lado, os municípios financeiramente saudáveis, como é o caso de Ponte de Lima, vêm a disponibilidade de tesouraria seriamente afectada pela obrigação de sustentar, em 50%, o Fundo de Apoio Municipal (FAM).

Este fundo serve para assegurar o empréstimo para saneamento financeiro ao qual aqueles municípios recorreram. Para este efeito o Município de Ponte de Lima contribui com 1.220.549,89 euros até 2021.



“O Município de Ponte de Lima consegue, mesmo neste contexto onde os municípios cumpridores saíram altamente penalizados, posicionar-se no oitavo lugar a nível nacional dos municípios com menor índice de dívida total, o terceiro lugar dos municípios com menor peso do passivo exigível e o quarto lugar no que diz respeito ao menor passivo por habitante.”, acrescenta o executivo limiano, que realça ainda o facto de Ponte de Lima ocupar o 28.º lugar de entre os 308 municípios que apresentam maior volume de subsídios e transferências assumidas em 2015, tendo ocorrido mesmo um acréscimo de 9,8% relativamente ao valor pago em 2014.

Nestas transferências inclui-se o apoio a associações, IPSS e juntas de freguesia.

comentários

Não existem comentários para este artigo.

