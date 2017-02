Mais acidentes e mais vítimas na estrada

Mais acidentes, mais vítimas mortais e mais feridos graves é o balanço dos acidentes de viação no distrito de Braga até 7 de Fevereiro último.

A tendência está reflectida no mais recente relatório da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR) e contabiliza os acidentes com vítimas e/ou danos materiais registados, no dia-a-dia, pela GNR e pela PSP.



Entre 1 de Janeiro e 7 de Fevereiro deste ano, nas estradas do distrito de Braga registaram-se 1196 acidentes, mais 78 que no período homólogo de 2016.

A sinistralidade no distrito tem vindo a aumentar, nos últimos dois anos.



No distrito de Viana do Castelo, também aumentou o número de acidentes com vítimas e/ou danos materiais. A nível nacional, no período em análise, houve uma diminuição do número de acidentes.

No que toca à mortalidade nas estradas, no distrito de Braga há registo de três vítimas, mais duas que no período homólogo de 2016 e menos que em 2015, quando houve cinco.

O aumento da mortalidade segue a ten dência nacional, já que se aumentou o número de mortes na estrada, em comparação com o ano passado.



Em matéria de mortalidade, o relatório provisório da ANSR indica que não houve mortes no distrito de Viana do Castelo, mas há pelo menos uma.

Trata-se de uma mulher de 81 anos que ficou ferida num atropelamento na Estrada Nacional 13 em Vila Nova de Cerveira, no passado mês de Janeiro, e acabou por falecer no hospital.



Isto porque nos relatórios provisórios não são contabilizadas as vítimas que morrem a posteriori, ou seja, que saem do local do acidente como feridos e morrem nos 30 dias posteriores.

Os feridos graves aumentaram, no distrito de Braga. Até 7 de Fevereiro, registaram-se 16 feridos graves, mais três em comparação com o período homólogo de 2016.



No distrito de Viana do Castelo, há registo de dois feridos graves, uma diminuição em relação ao período homólogo em que havia três.

A nível nacional a tendência é decréscimo no número de feridos: graves e leves.

