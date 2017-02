José Moreira e Carla Salomé Rocha vencem a Meia Maratona de Braga

Realizou-se hoje a 2.ª Meia Maratona de Braga Caravela Seguros que contou com muitos bracarenses que decidiram sair à rua e desafiar a chuva que se fez sentir durante toda a manhã.



Numa prova em que foram batidos os dois recordes de tempo da primeira edição, José Moreira e Carla Salomé Rocha saem vencedores da 2.ª Meia Maratona de Braga. José Moreira, do Sporting CP, cortou a meta aos 67m49s, seguindo-se Rui Pedro Silva, do Sporting CP, com 68m32s e o queniano Nicodemus Biwott, com 68m44s, a fechar o pódio masculino. Carla Salomé Rocha foi a atleta feminina mais rápida a concluir a prova com 75m01s, seguida por Doroteia Peixoto, da equipa Amigos da Montanha, com 77m58s, e Elisabete Lopes, do N A Taipas, com 80m11s, em 2.º e 3.º lugar respectivamente.



Quando o tempo parecia estar a apaziguar, o desafio da chuva, do vento e do frio não abandonou os participantes desta 2.ª Meia Maratona de Braga Caravela Seguros.



A cerimónia protocolar de entrega de prémios contou com a presença do Presidente da Câmara Municipal de Braga, Dr. Ricardo Rio, dos Administradores da Caravela Seguros, Eng. Paulo Trigo e Eng. António Nestor, da Vereadora do Desporto da Câmara Municipal de Braga, Professora Sameiro Araújo e da Dr.ª Filipa Cicio da BMCar. Foram também entregues pelo Diretor da Runporto.com Jorge Teixeira duas lembranças à Autarquia de Braga e ao patrocinador principal Caravela Seguros.

