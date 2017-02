Trabalhos em madeira do poveiro João Graça em destaque na Feira de Artesanato de Fevereiro

Na edição de Fevereiro da Feira de Artesanato de Esposende, que se realiza no dia 19, vai estar em destaque o artesão João Graça, da Póvoa de Varzim, que se dedica à confecção de trabalhos em madeira.



A sua actividade principal esteve sempre relacionada com a marcenaria, mais concretamente ao fabrico e restauro de móveis, o que revela o seu gosto e arte em trabalhar este recurso natural. Por brincadeira, com peças de madeira de móveis antigos e outras, João Graça iniciou a realização de trabalhos de torno. Posteriormente, e à medida que recebia elogios sobre os trabalhos que pr oduzia, foi aperfeiçoando a sua arte.



Além de marcar presença na Feira de Artesanato de Esposende, João Graça participa regularmente noutros certames do género, nomeadamente em Viana do Castelo e no Porto, entre outros. Desde então, dada a sustentabilidade incutida na sua prática, desenvolveu o projecto Reciclar Madeira, disponível no facebook, onde podem ser apreciados os seus trabalhos.



Organizada pelo Município, a Feira de Artesanato de Esposende realiza-se no terceiro domingo de cada mês, no Largo Rodrigues Sampaio, entre as 10 e as 19 horas, com acesso livre.

