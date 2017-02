Celorico de Basto recebeu comitiva operadores turísticos e agentes de viagem da Galiza

autor Redacção num. de artigos 31107

A acção contou com a parceria da Câmara Municipal de Celorico de Basto na visita guiada por alguns dos espaços turísticos deste concelho.



Os agentes de viagem e operadores turísticos, durante o pouco tempo que estiveram por Celorico, tiveram a oportunidade de visitar o Centro Interpretativo do Castelo de Arnoia, que conta a história do Castelo de Arnoia e da Villa de Basto, património edificado único no concelho. De seguida, o grupo foi encaminhado para a Quinta Sta. Cristina onde lhes foi mostrado todo o processo da produção do vinho verde com uma visita pela adega. A estadia dos operadores turísticos e agentes de viagem culminou com uma visita à ecopista com especial atenção para o espaço da estação e a carruagem, espaços que deixaram os convidados particularmente interessados para visitas turísticas.



“É importante para o concelho e para a região que se desenvolvam ações deste género. Se a aposta deste território é o turismo é preciso trabalhar em conformidade, articulando todos os meios e formas de atrair turistas dando a conhecer o melhor que a região tem para oferecer” realçou o vereador do turismo, Fernando Peixoto.



Em Celorico de Basto, os 8 operadores turísticos e agentes de viagem acompanhados pelos técnicos da CIM-TS e do TPNP ficaram alojados no Celorico Palace Hotel and Spa, um hotel de 4 estrelas inaugurado em 2016.



*** Nota elaborada pelo gabinete de comunicação da C. M. de Celorico de Basto ***

Comente este artigo

Faça login ou registe-se gratuitamente para poder comentar este artigo.



comentários

Não existem comentários para este artigo.

Últimos artigos das categorias relacionadas