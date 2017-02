Ninenses ganham qualidade de vida com melhoria da rede de saneamento

autor Redacção num. de artigos 31107

Até ao início do verão, a rede de saneamento na freguesia de Nine, no concelho de Vila Nova de Famalicão, vai passar de uma cobertura de 35 por cento para 75 por cento do território. A obra que vai servir cerca de 200 famílias já está no terreno envolvendo um investimento municipal de quase meio milhão de euros.



Paulo Cunha, presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, acompanhado pelo presidente da Junta de Freguesia de Nine, Paulo Jorge Oliveira, pelos vereadores e pelos responsáveis da obra visitaram na passada quinta-feira, algumas das ruas beneficiadas, observando o andamento da intervenção.



Para além da ampliação da rede de drenagem de águas residuais, a obra implica ainda o abastecimento de água a 42 ramais.



Para Paulo Cunha “trata-se de uma obra essencial para a população e para a sua qualidade de vida”. Também Paulo Jorge Oliveira salientou a importância desta obra, mostrando-se muito sat isfeito com a sua concretização. “É uma obra estruturante, que vai melhorar substancialmente a vida destas pessoas”, referiu, acrescentando que é “uma obra que todos os presidentes de junta de freguesia gostariam de fazer”.



Refira-se que a autarquia tem neste momento no terreno um investimento sem precedentes no conforto e na qualidade de vida dos famalicenses, que envolve mais de quatro milhões de euros. A frente de obras abrange 17 freguesias do concelho e cerca de 30 quilómetros de rede de água e 60 quilómetros de rede de saneamento básico, que vão servir directamente mais de três mil habitações com água potável e perto de sete mil habitações com o saneamento.



Com estes novos investimentos prevê-se que a cobertura de água no concelho passe para 95,9 por cento e a cobertura de saneamento chegue aos 82,7 por cento.



*** Nota elaborada pelo gabinete de comunicação da C. M. de Vila Nova de Famalicão ***

Comente este artigo

Faça login ou registe-se gratuitamente para poder comentar este artigo.



comentários

Não existem comentários para este artigo.

Últimos artigos das categorias relacionadas