Sérgio Godinho actua no Cine Teatro João Verde, no dia 4 de Março, sábado, pelas 21.30 horas. Os bilhetes, ao preço unitário de 10 euros, podem ser adquiridos ou reservados, até 5 dias antes do espectáculo, na Loja Interactiva de Turismo, Praça Deu-la-Deu Martins,em Monção.



Cantor, compositor, escritor (para adultos e crianças), ator (de teatro e cinema), realizador, Sérgio Godinho é, para citar uma das suas canções clássicas, o verdadeiro “homem dos sete instrumentos”, cujo trabalho tem sido admirado e aplaudido por gerações de portugueses.



Numa carreira artística de invejável longevidade, que se prolo nga há mais de 40 anos de modo quase intocável, foi o seu trabalho enquanto cantor-compositor que o tornou num ícone capaz de reunir à volta das suas canções pessoas de diferentes idades, vivências e aspirações.



A presença de Sérgio Godinho em Monção insere-se no projeto “Conta-me Histórias”, ciclo de conversas-concerto com conhecidos músicos portugueses, onde estes revelam alguns pormenores menos “falados” das suas carreiras. Estas histórias são acompanhadas por algumas das suas músicas mais relevantes em registo acústico.



