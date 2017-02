Futuros médicos da UMinho debatem interrupção voluntária da gravidez

O Núcleo de Estudantes de Medicina da Universidade do Minho (NEMUM) realiza esta segunda-feira, dia 13, às 21h15, no espaço B-Lounge da Biblioteca Geral do campus de Gualtar, em Braga, a tertúlia “Interrupção Voluntária da Gravidez” (IVG). A iniciativa tem entrada livre e conta com a obstetra Ana Filipa Brás. Como se processa a IVG? Quais são as principais complicações? Que posição deve assumir o profissional de saúde? Estas são algumas das questões que serão exploradas durante a sessão, que conta com a moderação de Rui Vilaça Torres, do Departamento de Ação Comunitária do NEMUM. Com um formato informal, esta tertúlia visa complementar o plano de estudos do mestrado integrado em Medicina da UMinho, aprofundando um tema ainda pouco debati do na sociedade, realça a organização.



Uma década de IVG



O referendo que abriu caminho à lei que despenaliza o aborto até às dez semanas de gravidez foi realizado há dez anos. As estatísticas dos oito primeiros anos de despenalização da IVG mostram uma tendência de decréscimo, sobretudo a partir de 2012. Assistiu-se a uma diminuição de 1,9% entre 2014 e 2015, tendo sido realizadas 15.873 interrupções nesse ano, o número mais baixo desde 2008. Comparando com outros países da Europa, Portugal tem dos índices mais baixos de idade gestacional para interromper a gravidez e está abaixo da media europeia no total de IVG feitas. O último relatório revela que 95,7% das mulheres submetidas a um aborto escolheram depois um método contracetivo.

